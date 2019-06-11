PTT Kargo çalışma saatleri 2019

Kargo taşımacılığında en ucuz hizmeti veren kurumlardan biri olan PTT Kargo'nun 82 adet PTT başmüdürlüğü, 1019 adet merkez şubesi, 2729 adet alt şubesi ve 506 adet acentası bulunmaktadır. Toplamda 4250'nin üzerinde şubesi bulunan PTT Kargo, PTT olmayan yerlerde de şube açarak kargo hizmetlerini her yer taşımayı amaçlamaktadır.

PTT Kargo, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biri olan PTT tarafından, 3 Temmuz 2008 yılında tüm Türkiye'de kargo taşımacılığı hizmeti vermek için kurulmuştur.

PTT KARGO MESAİ SAATLERİ 2019

PTT Kargo'nun çalışma saatleri sabah 08.30-12:30, öğleden sonra 13.30-17.30 arasındadır. Kurum çalışanları 12.30-13.30 saatleri arasında öğle molası vermektedir.

PTT Kargo dağıtım saatleri ise öğle molası vermeyen şubeler için 08.30 ile 16.30 arasındadır. Öğlen molası veren şubeler için ise 08.30 ile 16.30 saatleri arasındadır.

PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu cumartesi günü de hizmet vermektedir. Çalışma saatleri 09.00 ile 19.30 arasındadır ve öğle tatili yoktur. Diğer PTT Kargo şubeleri ise hafta sonu hizmet vermezler.

PTT KARGO MERKEZ BİNASI İLETİŞİM BİLGİLERİ

PTT Kargo merkez binası, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi, No:2 06101 Ulus-Altındağ /Ankara adresinde bulunmaktadır. PTT Kargo merkez şubesine 0312 509 50 00 numaralı telefondan veya 0312 30951 44 faks numarasından erişebilirsiniz.