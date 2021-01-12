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PTT'nin elektrikli araçları Adalar'da kullanılmaya başlandı

PTT'nin çevre dostu elektrikli araçları Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da hizmete girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çevre dostu elektrikli araçlarla hem karbon salınımının azaltılması hem de doğal güzelliklerin korunması hedefleniyor" dedi

PTT'nin elektrikli araçları Adalar'da kullanılmaya başlandı
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre PTT, doğal ve tarihi güzelliklerin yer aldığı İstanbul'un Adalar ilçesinde yenilikçi bir uygulamayı hayata geçirdi.

Kurumun çevre dostu 3 tekerlekli elektrikli araçları Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da hizmete alınırken, elektrikli bisikletle de dağıtım faaliyetlerine başlandı.

Uygulama sayesinde posta gönderileri ve kargolar, nostaljik tasarıma sahip araçlarla adreslere daha hızlı ulaştırılıyor. Adalar'da yaşayanlar da çevre dostu taşıtlara büyük ilgi gösteriyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Çevre dostu elektrikli araçlarla hem karbon salınımının azaltılması hem de doğal güzelliklerin korunması hedefleniyor. Doğa ile uyumlu çevre dostu uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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