PTT sınav sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. PTT'nin 5 bin personel alımında kader günne geliniyor. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını ve görev yapacakları günü heyecanla bekliyor. Sınav puanlarını tahmin etmek isteyen adaylar 15 Ağustos'ta yayımlanan sınav soruları ve cevap anahtarlarıyla kendi cevaplarını kıyaslıyor. PTT sınavı 12 Ağustos 2018 tarihinde Ankara, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 16 farklı il merkezinde yapılmıştı. PTT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

PTT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PTT tarafından 12 Ağustos'ta yapılan sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama henüz gelmedi. Konu ile ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça haberimizden ulaşabilirsiniz.

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PTT SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

PTT İK üzerinden dün yaptığı açıklamayla 5 bin personel alımı sınavında adaylara sorulan soruları ve cevap anahtarlarını yayımladığını duyurdu. PTT sınavı soru ve cevapları için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

PTT SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

PTT SINAVI SORULARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile 14.08.2018-17.08.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır. Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

Sınav sorularına yapılacak itirazlarda adayların;

T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, iletişim bilgileri ve imzasının yer aldığı bir dilekçe olmalıdır.

İtiraz ücretine ilişkin dekont bulunmalıdır.

İtiraz gerekçesi açık ve net bir şekilde yazılmış olmalıdır.

İtirazlar belirlenen itiraz süresi içinde yapılmalıdır.

Ayrıca sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

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