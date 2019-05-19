Puan durumu son maçların ardından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçları Cuma akşamı Kasımpaşa - Konyaspor karşılaşmasıyla başladı. Dün Trabzonspor karşısında mağlubiyet alan Beşiktaş şampiyonluk şansını kaybetti. Bu akşamki Galatasaray - Başakşehir maçı ise 2019 Süper Lig'in şampiyonunu belirleyecek. Aralarında sadece averaj farkı olan iki takımın karşılaşması kıyasıya rekabete sahne olacak. TFF Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 33. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 32 19 9 4 67 31 36 66 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 32 19 9 4 47 19 28 66 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 33 18 8 7 69 44 25 62 4.TRABZONSPOR A.Ş. 33 17 9 7 61 44 17 60 5.EVKUR YENİ MALATYASPOR 33 13 8 12 46 44 2 47 6.ANTALYASPOR A.Ş. 33 13 6 14 38 52 -14 45 7.ATİKER KONYASPOR 33 9 16 8 40 38 2 43 8.AYTEMİZ ALANYASPOR 32 12 6 14 35 41 -6 42 9.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 33 10 11 12 35 48 -13 41 10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 32 9 13 10 45 46 -1 40 11. FENERBAHÇE A.Ş. 32 9 13 10 40 43 -3 40 12.KASIMPAŞA A.Ş. 33 11 6 16 51 59 -8 39 13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 32 9 11 12 44 48 -4 38 14.MKE ANKARAGÜCÜ 32 10 7 15 34 50 -16 37 15.GÖZTEPE A.Ş. 33 10 5 18 35 41 -6 35 16.BURSASPOR 33 6 16 11 26 36 -10 34 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 32 7 11 14 34 42 -8 32 18.AKHİSARSPOR 33 6 8 19 33 54 -21 26 Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.