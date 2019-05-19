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Puan durumu 19 Mayıs 2019! Spor Toto Süper Lig 33. hafta fikstürü, puan durumu ve maç sonuçları (son maçlar)

Süper Lig puan durumu, 33. hafta maçları bu akşamki karşılaşmalarla sürüyor. Toplam 34 hafta süren Süper Lig'de bu akşamki Galatasaray Başakşehir maçının sonucu ligin şampiyonunu belirleyecek. Peki son maçların ardından Spor Toto Süper Lig puan durumu nasıl? İşte 19 Mayıs TFF Süper Lig puan durumu

Puan durumu

Puan durumu son maçların ardından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçları Cuma akşamı Kasımpaşa - Konyaspor karşılaşmasıyla başladı. Dün Trabzonspor karşısında mağlubiyet alan Beşiktaş şampiyonluk şansını kaybetti. Bu akşamki Galatasaray - Başakşehir maçı ise 2019 Süper Lig'in şampiyonunu belirleyecek. Aralarında sadece averaj farkı olan iki takımın karşılaşması kıyasıya rekabete sahne olacak. TFF Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 33. HAFTA 

 OGBMAYAVP
1.GALATASARAY A.Ş.32199467313666
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK32199447192866
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.33188769442562
4.TRABZONSPOR A.Ş.33179761441760
5.EVKUR YENİ MALATYASPOR33138124644247
6.ANTALYASPOR A.Ş.33136143852-1445
7.ATİKER KONYASPOR3391684038243
8.AYTEMİZ ALANYASPOR32126143541-642
9.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR331011123548-1341
10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.32913104546-140
11. FENERBAHÇE A.Ş.32913104043-340
12.KASIMPAŞA A.Ş.33116165159-839
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR32911124448-438
14.MKE ANKARAGÜCÜ32107153450-1637
15.GÖZTEPE A.Ş.33105183541-635
16.BURSASPOR33616112636-1034
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR32711143442-832
18.AKHİSARSPOR3368193354-2126
 
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
  
SÜPER LİG 33. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI
 
17.05.2019 20:30 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 1ATİKER KONYASPOR

18.05.2019 19:00 ANTALYASPOR A.Ş. 3 - 0 EVKUR YENİ MALATYASPOR

18.05.2019 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 1BEŞİKTAŞ A.Ş.

19.05.2019 16:00 AKHİSARSPOR 2 - 2İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

19.05.2019 16:00 BURSASPOR 0 - 0 GÖZTEPE A.Ş.

19.05.2019 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

19.05.2019 19:00 GALATASARAY A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

20.05.2019 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - DEMİR GRUP SİVASSPOR

20.05.2019 20:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

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