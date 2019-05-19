Puan durumu son maçların ardından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçları Cuma akşamı Kasımpaşa - Konyaspor karşılaşmasıyla başladı. Dün Trabzonspor karşısında mağlubiyet alan Beşiktaş şampiyonluk şansını kaybetti. Bu akşamki Galatasaray - Başakşehir maçı ise 2019 Süper Lig'in şampiyonunu belirleyecek. Aralarında sadece averaj farkı olan iki takımın karşılaşması kıyasıya rekabete sahne olacak. TFF Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:
PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 33. HAFTA
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY A.Ş.
|32
|19
|9
|4
|67
|31
|36
|66
|2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|32
|19
|9
|4
|47
|19
|28
|66
|3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|33
|18
|8
|7
|69
|44
|25
|62
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|33
|17
|9
|7
|61
|44
|17
|60
|5.EVKUR YENİ MALATYASPOR
|33
|13
|8
|12
|46
|44
|2
|47
|6.ANTALYASPOR A.Ş.
|33
|13
|6
|14
|38
|52
|-14
|45
|7.ATİKER KONYASPOR
|33
|9
|16
|8
|40
|38
|2
|43
|8.AYTEMİZ ALANYASPOR
|32
|12
|6
|14
|35
|41
|-6
|42
|9.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|33
|10
|11
|12
|35
|48
|-13
|41
|10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|32
|9
|13
|10
|45
|46
|-1
|40
|11. FENERBAHÇE A.Ş.
|32
|9
|13
|10
|40
|43
|-3
|40
|12.KASIMPAŞA A.Ş.
|33
|11
|6
|16
|51
|59
|-8
|39
|13.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|32
|9
|11
|12
|44
|48
|-4
|38
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|32
|10
|7
|15
|34
|50
|-16
|37
|15.GÖZTEPE A.Ş.
|33
|10
|5
|18
|35
|41
|-6
|35
|16.BURSASPOR
|33
|6
|16
|11
|26
|36
|-10
|34
|17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|32
|7
|11
|14
|34
|42
|-8
|32
|18.AKHİSARSPOR
|33
|6
|8
|19
|33
|54
|-21
|26
18.05.2019 19:00 ANTALYASPOR A.Ş. 3 - 0 EVKUR YENİ MALATYASPOR
18.05.2019 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 1BEŞİKTAŞ A.Ş.
19.05.2019 16:00 AKHİSARSPOR 2 - 2İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
19.05.2019 16:00 BURSASPOR 0 - 0 GÖZTEPE A.Ş.
19.05.2019 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
19.05.2019 19:00 GALATASARAY A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
20.05.2019 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ - DEMİR GRUP SİVASSPOR
20.05.2019 20:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
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