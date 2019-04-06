Puan durumu nasıl? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçları dünkü karşılaşmayla başladı. Futbolseverler de güncel puan durumundaki son tabloyu merak ediyor. Oynanan TFF Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 27. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 26 17 7 2 41 13 28 58 2.GALATASARAY A.Ş. 26 15 7 4 55 27 28 52 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 26 13 8 5 51 34 17 47 4.TRABZONSPOR A.Ş. 27 13 7 7 49 37 12 46 5.EVKUR YENİ MALATYASPOR 26 10 7 9 37 33 4 37 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 27 11 4 12 29 33 -4 37 7.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 27 9 9 9 27 35 -8 36 8.ATİKER KONYASPOR 26 8 11 7 32 30 2 35 9.ANTALYASPOR A.Ş. 27 10 5 12 30 45 -15 35 10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 26 8 10 8 37 33 4 34 11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 27 9 7 11 39 42 -3 34 12.KASIMPAŞA A.Ş. 26 10 4 12 44 48 -4 34 13. FENERBAHÇE A.Ş. 26 7 10 9 32 37 -5 31 14.MKE ANKARAGÜCÜ 26 9 4 13 27 41 -14 31 15.BURSASPOR 27 5 13 9 24 32 -8 28 16.GÖZTEPE A.Ş. 26 8 3 15 26 34 -8 27 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 26 4 10 12 26 35 -9 22 18.AKHİSARSPOR 26 5 6 15 27 44 -17 21