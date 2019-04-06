Öne Çıkanlar
Puan durumu
Futbol
Haberler > Futbol

Puan durumu 6 Nisan! Spor Toto Süper Lig 27. hafta fikstürü, maç sonuçları ve puan durumu (son maçlar)

Süper Lig puan durumu, 27. hafta maçlarının dün akşam başlamasıyla birlikte araştırılıyor. Süper Lig 27. hafta heyecanı bugün 3 önemli maçla sürdü. Gözler ise Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında. Haftanın kapanış maçı Çaykur Rizespor - Beşiktaş arasında oynanacak. Peki Spor Toto Süper Lig puan durumu nasıl? 6 Nisan TFF Süper Lig 27. hafta puan durumu haberimizde

Giriş: 06 Nisan 2019 Cumartesi, 19:44 | Güncelleme:

Puan durumu nasıl? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçları dünkü karşılaşmayla başladı. Futbolseverler de güncel puan durumundaki son tabloyu merak ediyor. Oynanan TFF Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 27. HAFTA 

  O G B M A Y AV P
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 26 17 7 2 41 13 28 58
2.GALATASARAY A.Ş. 26 15 7 4 55 27 28 52
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 26 13 8 5 51 34 17 47
4.TRABZONSPOR A.Ş. 27 13 7 7 49 37 12 46
5.EVKUR YENİ MALATYASPOR 26 10 7 9 37 33 4 37
6.AYTEMİZ ALANYASPOR 27 11 4 12 29 33 -4 37
7.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 27 9 9 9 27 35 -8 36
8.ATİKER KONYASPOR 26 8 11 7 32 30 2 35
9.ANTALYASPOR A.Ş. 27 10 5 12 30 45 -15 35
10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 26 8 10 8 37 33 4 34
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 27 9 7 11 39 42 -3 34
12.KASIMPAŞA A.Ş. 26 10 4 12 44 48 -4 34
13. FENERBAHÇE A.Ş. 26 7 10 9 32 37 -5 31
14.MKE ANKARAGÜCÜ 26 9 4 13 27 41 -14 31
15.BURSASPOR 27 5 13 9 24 32 -8 28
16.GÖZTEPE A.Ş. 26 8 3 15 26 34 -8 27
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 26 4 10 12 26 35 -9 22
18.AKHİSARSPOR 26 5 6 15 27 44 -17 21
 
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
  
SÜPER LİG 27. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI
 
05.04.2019 20:30 TRABZONSPOR A.Ş. 4 - 1 ANTALYASPOR A.Ş.

06.04.2019 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - 3 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

06.04.2019 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 0 BURSASPOR

06.04.2019 19:00 GALATASARAY A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR

07.04.2019 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

07.04.2019 16:00 GÖZTEPE A.Ş. - AKHİSARSPOR

07.04.2019 16:00 MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE A.Ş.

07.04.2019 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ATİKER KONYASPOR

08.04.2019 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER