Spor Toto Süper Lig 25. hafta maç sonuçları ve puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin sürdüğü Süper Lig'de ligin sonlarına yaklaştıkça şampiyonluk ve liderlik yarışı zorlaşıyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 25. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 25. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 25 17 6 2 40 12 28 57 2.GALATASARAY A.Ş. 24 13 7 4 47 25 22 46 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 24 11 8 5 47 32 15 41 4.TRABZONSPOR A.Ş. 25 11 7 7 44 36 8 40 5.ATİKER KONYASPOR 24 8 11 5 30 25 5 35 6.EVKUR YENİ MALATYASPOR 25 9 7 9 34 32 2 34 7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 25 9 7 9 37 37 0 34 8.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 24 8 8 8 23 30 -7 32 9.ANTALYASPOR A.Ş. 24 9 5 10 26 36 -10 32 10.AYTEMİZ ALANYASPOR 24 9 4 11 26 29 -3 31 11.MKE ANKARAGÜCÜ 25 9 4 12 26 38 -12 31 12.KASIMPAŞA A.Ş. 24 9 3 12 41 46 -5 30 13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 24 6 10 8 32 33 -1 28 14.FENERBAHÇE A.Ş. 25 6 10 9 30 36 -6 28 15.BURSASPOR 25 5 13 7 22 28 -6 28 16.GÖZTEPE A.Ş. 24 8 2 14 26 33 -7 26 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 24 4 10 10 25 32 -7 22 18.AKHİSARSPOR 25 5 6 14 25 41 -16 21

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SPOR TOTO SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

08.03.2019 20:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - 0 EVKUR YENİ MALATYASPOR

09.03.2019 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 2 - 1 AKHİSARSPOR

09.03.2019 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 2 - 1 FENERBAHÇE A.Ş.

09.03.2019 19:00 MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 0 BURSASPOR

10.03.2019 13:30 AYTEMİZ ALANYASPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

10.03.2019 16:00 GÖZTEPE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

10.03.2019 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

10.03.2019 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR

11.03.2019 20:00 GALATASARAY A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.