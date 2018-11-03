Süper Lig puan durumu, dün akşam oynanan derbi ile değişikliğe uğradı. Hafta ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi ile başladı. Fenerbahçe kötü başladığı sezonda ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek silkelenmek istiyordu. Galatasaray ise hem ezeli rakibini kendi evinde yenerek moral kazanmak hem de liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmek için mücadele etti fakat taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Liderlik yarışındaki Başakşehir, Kasımpaşa ve Beşiktaş'da son durum ne? İşte Spor Toto Süper Lig 11. hafta güncel puan durumu...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (11. HAFTA)
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|10
|6
|3
|1
|14
|4
|10
|21
|2.GALATASARAY A.Ş.
|11
|6
|2
|3
|19
|14
|5
|20
|3.KASIMPAŞA A.Ş.
|10
|6
|1
|3
|23
|16
|7
|19
|4.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|10
|5
|3
|2
|19
|13
|6
|18
|5.ANTALYASPOR A.Ş.
|10
|5
|2
|3
|13
|15
|-2
|17
|6.MKE ANKARAGÜCÜ
|10
|5
|1
|4
|12
|10
|2
|16
|7.TRABZONSPOR A.Ş.
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|8.EVKUR YENİ MALATYASPOR
|10
|4
|3
|3
|13
|10
|3
|15
|9.GÖZTEPE A.Ş.
|10
|5
|0
|5
|12
|12
|0
|15
|10.ATİKER KONYASPOR
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|13
|11.BURSASPOR
|10
|2
|6
|2
|8
|8
|0
|12
|12.KAYSERİSPOR
|10
|3
|3
|4
|9
|11
|-2
|12
|13.AYTEMİZ ALANYASPOR
|10
|4
|0
|6
|6
|15
|-9
|12
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|10
|2
|4
|4
|12
|17
|-5
|10
|15.FENERBAHÇE A.Ş.
|11
|2
|4
|5
|9
|15
|-6
|10
|16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|10
|1
|5
|4
|12
|15
|-3
|8
|17.AKHİSARSPOR
|10
|2
|2
|6
|10
|18
|-8
|8
|18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|10
|1
|4
|5
|7
|12
|-5
|7
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI
02.11.2018 21:00 GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.: 2 - 2
03.11.2018 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
03.11.2018 16:00 AKHİSARSPOR - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
03.11.2018 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş.
04.11.2018 13:30 MKE ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR
04.11.2018 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR
04.11.2018 19:00 TRABZONSPOR A.Ş. - BURSASPOR
05.11.2018 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
05.11.2018 20:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ATİKER KONYASPOR
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