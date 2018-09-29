Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmaları 29, 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde; Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta karşılaşmaları 29, 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde; TFF 2. Lig'de 5. hafta karşılaşmaları 30 Eylül tarihinde; TFF 3. Lig'de 5. hafta karşılaşmaları 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde oynanacak.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliği yükseldi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, 7. maçında 5. galibiyetini alarak puanını 15'e çıkardı. Galatasaray, 13 puanı bulunan Medipol Başakşehir'den maç fazlasıyla liderliği devraldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 puanda kaldı.
| SÜPER LİG PUAN DURUMU 7. HAFTA (SAAT 15.09)
|O
|P
|1.GALATASARAY A.Ş.
|7
|15
|2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|6
|13
|3.KASIMPAŞA A.Ş.
|6
|12
|4.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|6
|11
|5.ATİKER KONYASPOR
|6
|11
|6.EVKUR YENİ MALATYASPOR
|6
|10
|7.MKE ANKARAGÜCÜ
|6
|10
|8.ANTALYASPOR A.Ş.
|6
|10
|9.GÖZTEPE A.Ş.
|6
|9
|10.AYTEMİZ ALANYASPOR
|6
|9
|11.KAYSERİSPOR
|6
|8
|12.TRABZONSPOR A.Ş.
|6
|7
|13.FENERBAHÇE A.Ş.
|6
|7
|14.AKHİSARSPOR
|6
|5
|15.BURSASPOR
|6
|5
|16.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|6
|5
|17.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|6
|3
|18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|7
|2
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