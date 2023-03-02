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Haberler Teknoloji Oyun PUBG Sistem Gereksinimleri 2023: PUBG Kaç GB Yer Kaplar?
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PUBG sistem gereksinimleri 2023: PUBG kaç GB yer kaplar?

Video oyun endüstrisindeki en enteresan yönlerden biri, her bir kurulumun her kullanıcının bilgisayarında sahip olabileceği grafik kalitesidir. Yapılan atışları becerebilmek için mükemmel dengeye ihtiyaç duyduklarından bu durum nişancılar için daha önemlidir. Bu nedenle PUBG oyununun tüm sürümlerinde minimum çabayla yüksek yapılandırmada çalıştırmak için hem bilgisayar hem de mobil dahilinde ihtiyacınız olan tüm PUBG gereksinimlerini göstereceğiz.

PUBG Sistem Gereksinimleri 2023: PUBG Kaç GB Yer Kaplar?
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PUBG Kaç GB Ram İstiyor?

Oyunu kararlı grafiklerle minimum ayarlarda çalıştırmak istiyorsanız PC'nizin en azından minimum gereksinimleri karşılaması gerektiğine dikkat edilmelidir. PUBG sistem gereksinimleri, VALVE Corporation platformu olan Steam'deki oyunun resmi web sitesi tarafından resmi olarak yayınlanmıştır.

Minimum gereksinimler:

  • 64 bit işlemci ve işletim sisteminin yanı sıra geniş bant internet bağlantısı gerektirir.
  • İşletim sistemi: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 64 bit
  • İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300
  • Bellek: 8 GB
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2 GB / AMD Radeon R7 370 2 GB
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 40 GB

Önerilen gereksinimler:

  • 64 bit işlemci ve işletim sisteminin yanı sıra geniş bant internet bağlantısı gerektirir.
  • İşletim sistemi: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 64 bit
  • İşlemci: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600
  • Bellek: 16 GB
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB / AMD Radeon RX 580 4 GB
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 50 GB

PUBG kaç gb ekran kartı istiyor diye merak ediyorsanız yukarıda gösterilen minimum gereksinimler, oyunu grafik kararlılığı ile çalıştırmanıza izin verecektir. Ancak minimum bir yapılandırma ile oyunun tüm detaylarının keyfini çıkarmanıza fırsat vermeyecektir. Ultra kaliteyi kullanabileceğiniz ve savaş alanlarının en küçük detayını bile görebileceğiniz için “önerilen gereksinimler” her zaman en iyisidir.

PUBG Lite Gereksinimleri

PUBG Lite, daha düşük grafiklere ve ortalama gereksinimlerin altında bir sürüm olduğundan, güçlü bir bilgisayarı olmayan tüm oyuncular için orijinal oyun ücretliyken ücretsiz bir alternatif olarak piyasaya sürülmüştür. Bu nedenle, PUBG Lite oynayabilmek için aşağıdaki gereksinimlere sahip olmanız gerekir.

Minimum gereksinimler:

  • 64 bit işlemci ve işletim sisteminin yanı sıra geniş bant internet bağlantısı gerektirir.
  • İşletim sistemi: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 64 bit
  • İşlemci (CPU): 2,4 GHz Intel Core i3 veya AMD FX 6300
  • RAM belleği: 4 GB
  • Grafik (GPU): Intel HD Graphics 4000
  • Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Önerilen gereksinimler:

  • 64 bit işlemci ve işletim sistemi (Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10) ve ayrıca geniş bant internet bağlantısı gerektirir.
  • İşlemci (CPU): 2,8 GHz Intel Core i5
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Grafik (GPU): NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870
  • Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Bahsettiğimiz gibi bu gereksinimler gerçekten düşük özelliktedir ve gerçekten güçlü bir bilgisayarınız yoksa orijinal video oyununu oynamamanız ve PUBG'nin bu sürümünün keyfini çıkarmanız önerilir. Çünkü daha az sayıda haritaya sahiptir. Böylece daha düşük çözünürlük sağlar.

Playerunknown's Battlegrounds, Free Fire veya Call of Duty gibi başarılı olan diğer mobil Battle Royale'lere karşı bu pazarda rekabet edebilmek adına mobil versiyonuyla da piyasaya sürülmüştür. Oyunu düşük kaliteli cihazlarda bile çalıştırmanıza izin veren sonsuz yapılandırmalara sahip olduğundan, bu başlığın kullanıcılar arasında popüler hale gelmesi uzun sürmemiştir. Playerunknown's Battlegrounds'ın bu sürümünü sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için bir Android cihaz için gerekli gereksinimleri aşağıda bulabilirsiniz.

PUBG mobil minimum gereksinimler:

  • İşlemci (CPU): Qualcomm 617 1.7 GHz veya Mediatek P10 2.0 GHz
  • Bellek: 2 GB RAM
  • 6 GB kullanılabilir alan

PUBG mobil önerilen gereksinimler:

  • İşlemci (CPU): Qualcomm 835 2,5 GHz veya Mediatek x30 2,5 GHz
  • Bellek: 6 GB RAM
  • 8 GB kullanılabilir alan

Cep telefonunuzdaki tüm bu gereksinimler, oyunu sorunsuz bir şekilde çalıştırmanıza izin verecektir. Her zaman herhangi bir uygulama için keyfini çıkarmak istediğiniz herhangi bir soruyla ilgili herhangi bir rahatsızlıktan veya hatadan kaçınmak için Android sürümünüzü güncellemenizi öneririz

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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