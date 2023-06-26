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Puf denilen kaçak satılan yeni nesil sigaralarda 15 milyar liralık vergi kaybı var

BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü Alper Yüce, şekil değiştirerek daha çok makaron ve kaçak tütün şeklinde satılan sigara miktarının yıllık 30 milyar adede yükseldiğini ve buradan devletin 70 milyar liralık vergi kaybı olduğunu belirtti. Yüce ayrıca Türkiye'de üretim ve satışı yasak olan ve adına Paf, elektronik sigara veya ısıtılmış sigara denilen yeni nesil tütün ürünleri nedeniyle de yaklaşık 15 milyar lira vergi kaybının olduğunu söyledi.

Puf denilen kaçak satılan yeni nesil sigaralarda 15 milyar liralık vergi kaybı var

BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü Alper Yüce, son iki yılda sigara fiyatlarında, vergi ve maliyet kaynak artışlar yaşandığını hatırlatarak, fiyattaki artışın sahte ve kaçağı artırdığına dikkat çekti. BAT Samsun fabrikasında gazetecilerle bir araya gelen Alper Yüce, “Ülke olarak kaçak nedeniyle 70 milyar TL civarında bir vergi kaybından söz ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yüce ayrıca Türkiye'de üretim ve satışı tamamen yasak olan ve adına Paf, elektronik sigara veya ısıtılmış sigara denilen yeni nesil tütün ürünleri nedeniyle de yaklaşık 15 milyar lira vergi kaybının olduğunu söyledi. Yüce bu ürünlerin okul çevrelerinde bile rahatlıkla satıldığını ve satışının giderek yaygınlaştığını ifade etti.

Bugün 4 büyük üreticinin ürünlerinden oluşan toplam yasal pazarın 110 milyar adet dal civarında olduğunu anlatan Yüce, sahte ve kaçak ürünlerin sayısının ise 30 milyar adet dal olduğunu kaydederek, “Yani Türk çiftçisine değer sağlayan, vergisini ödeyen, istihdam yaratan bizim gibi firmalardan daha büyük bir kaçak rakamıyla karşı karşıyayız. Türkiye’deki bir paket sigaradaki toplam vergi yükü yaklaşık yüzde 82. Geriye kalan bölüm yüzde 18… Özetle tütün endüstrisi aslında çok dar bir marjla çalışıyor. Bu da vergideki en ufak değişikliğin tüketiciye doğrudan yansıtılmasına neden oluyor” dedi.

VERGİ İÇİN ÜÇ ÖNERİ

BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Güven çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı: “Vergi sistemimizde üç ayrı kalem var. Birincisi nispi dediğimiz yüzdesel rakam. İkincisi maktu dediğimiz sabit rakam. Üçüncüsü ise asgari maktu dediğimiz o tabanı oluşturan minimum alınacak vergi. Sahte ve kaçak tütüne yönelenler genelde orta ve alt segment kullanıcılar. Dolayısıyla fiyat asgari maktu ile artığı zaman bu kesim etkileniyor. Sigaranın ÜFE’ye bağlı kalması durumu önümüzdeki dönemde TÜFE'yi yukarı çekerek enflasyona etki edeceğinden, fiyatların artmasından kaynaklı kaçak kullanımında artış devam edebilir. Bu nedenlerle vergi artışının ÜFE’den koparılarak pazar dinamiklerine bağlı bir modele oturtulması gerekiyor.

15 MİLYON DOLARLIK İHRACAT POTANSİYELİ

162 farklı ürünün üretildiği BAT Samsun fabrikası, Avrupa’nın ihracat merkezlerinden bir tanesi. Samsun’dan dünyanın farklı coğrafyalarına kesilmiş tütün, işlenmiş tütün ürünleri ve filtre ihracatı gerçekleştiriliyor.

Küresel anlamda BAT'ın en ileri üretim üslerinden biri olan Samsun’da ayrıca ‘yeni kategori’ denilen, ısıtmalı sigaralara yönelik kıyılmış tütün de üretilebiliyor. Bu yeni kategoriye özel tütün üretim kapasitesinin yıllık 7 bin ton olduğun söyleyen BAT Samsun Fabrikası Direktörü İlker Öğretir “Normal sigaralarda kullanılan işlenmiş tütünün kilosu ortalama 10 dolar seviyesindeyken, ısıtmalı ürünlerde kullanılan işlenmiş tütünün kilosu yaklaşık 15 dolar seviyesinde.” dedi.

Yasal kısıtlamalar yüzünden, bu ürünü işleyip yurtdışına ihraç edemediklerini söyleyen İlker Öğretir “Biz bunu kıyılmış tütün halinde satabiliyoruz. Ama regülasyonlar gereği, nihai kullanıcı için paketleyip ihraç etmemiz yasak. Ancak üretim izni olan ülkelerdeki fabrikalara, ‘yarı mamul’ olarak satabiliyoruz. Burada Türkiye’nin ilk aşamada yaklaşık 120 ila 150 milyon dolar (yaklaşık 3.8 milyar TL) gibi bir ihracat geliri potansiyeli var. Biz bu ürünleri Türkiye’de; iç pazara yönelik bir satış düşüncesinde değiliz. Türkiye bu konuda, ihracat üssü olabilir. Fırsat kaçmış değil; izin verilmesi halinde önümüzde büyük bir potansiyel, Türkiye’de yeni yatırım imkânı ve dolayısıyla istihdam faydası var. İhracat anlamında, şirket olarak o yatırımları yapmaya ve 6 ila 12 ay arasında ihracata çevirmeye hazır durumdayız” diye konuştu.

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