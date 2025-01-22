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        Haberler Kültür-Sanat Punto, Pikaj, Baskı! 24 Ocak'ta başlıyor

        Punto, Pikaj, Baskı! 24 Ocak'ta başlıyor

        Salt Beyoğlu'ndaki Tasarımcının Notu sergisine eşlik eden gösterim programı Punto, Pikaj, Baskı! 24 Ocak'ta başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 14:12 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:12
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        Punto, Pikaj, Baskı! 24 Ocak'ta başlıyor
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        Garanti BBVA tarafından kurulan Salt'ın Tasarımcının Notu sergisini görmek için son gün 2 Şubat Pazar. Sergiye paralel olarak tasarımda 1980'lerden itibaren yaşanan değişimi odağına alan gösterim programı Punto, Pikaj, Baskı! ise 24 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Salt Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da gerçekleştiriliyor.

        Sekiz belgesel filmden oluşan seçki, Kuzey ve Güney Amerika'dan Avrupa ve Uzak Doğu'ya farklı coğrafyalardan deneyimleri bir araya getiriyor. Elle çalışmanın ağırlıkta olduğu konvansiyonel tasarım pratiklerinden dijital teknolojinin yarattığı devrimsel etkiye, bugünün kitap ve tasarım ilişkisinde belirleyici olan döneme yakından bakıyor.

        24 Ocak Cuma saat 19.00'da gösterilecek Graphic Means: A History of Graphic Design Production [Grafik Araçlar: Grafik Tasarım Üretiminin Tarihi] (2017), dijital öncesi dönemden masaüstü bilgisayarın yaygınlaşmasına uzanan süreçte tasarımın serüvenine bakıyor. 25 Ocak Cumartesi saat 14.00'te gösterilecek Book-Paper-Scissors [Kitap-Kâğıt-Makas] (2019), Japonya'nın önde gelen kitap tasarımcılarından Nobuyoshi Kikuchi'nin "metne kendimce kapı aralıyorum" diye ifade ettiği yaklaşımını, tasarım dünyasındaki etkisini, yazar ve yayıncılarla çalışma deneyimlerini aktarıyor.

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        30 Ocak Perşembe saat 19.00'da Açık Sinema'da yer alacak Typeface [Yazıyüzü] (2009), 1880 yılında ABD'nin Wisconsin eyaletinde ahşap hurufat üretimine başlayıp Macintosh bilgisayarın piyasaya sürüldüğü 1980'li yıllara dek faal olan bir fabrika bünyesindeki Hamilton Wood Type and Printing Museum'u merkeze alıyor. 31 Ocak Cuma saat 19.00'da gösterilecek Hanzi (2017), Japonya ve Çin'in önde gelen font tasarımcılarıyla röportajlar etrafında "Dil, kimliği nasıl şekillendirir?", "Dijital çağda el yazısının rolü nedir?" gibi soruları gündeme getiriyor.

        1 Şubat Cumartesi günkü programda üç belgesel film yer alıyor: Making Faces: Metal Type in the 21st Century [Yüzler Tasarlamak: 21. Asırda Hurufat] (2011), Kanadalı yazı tasarımcısı Jim Rimmer'in (1934-2010) pratiği üzerinden modern tipografiye özgün bir bakış sunuyor. Los Últimos [Ölümsüz Tipo] (2019), 20. yüzyılın sonlarında yeni baskı teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla terk edilen tipo baskının günümüzdeki yerine bakıyor; dijitalleşen dünyada el işçiliğinin izini sürüyor. Boom maakt boek [Boom Kitap Yapar] (2018), Hollandalı tasarımcı Irma Boom'un kitap tasarım pratiğini konu alıyor.

        Programın son filmi ise 2 Şubat Pazar saat 15.00'te gösterilecek Design is One: The Vignellis [Tasarım Tektir: Vignelli'ler]. 2012 yapımı film, 1960'lardan başlayarak elli yılı aşkın süre birlikte üreten Massimo Vignelli (1931-2014) ile Lella Vignelli'nin (1934-2016), kitaptan çevre, iç mekân ve mobilya tasarımına uzanan çok yönlü pratiğine bakıyor.

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        Eda Sezgin ve Salt'tan Fatma Çolakoğlu tarafından hazırlanan programdaki tüm filmler, orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek. Ücretsiz gösterimler herkesim katılımına açık...

        Punto, Pikaj, Baskı! Gösterim Programı

        24 Ocak–2 Şubat 2025

        Salt Beyoğlu, Açık Sinema

        24 Ocak Cuma

        19.00 Graphic Means: A History of Graphic Design Production [Grafik Araçlar: Grafik Tasarım Üretiminin Tarihi], Briar Levit, 2017, 84′

        25 Ocak Cumartesi

        14.00 Book-Paper-Scissors [Kitap-Kâğıt-Makas], Nanako Hirose, 2019, 94′

        30 Ocak Perşembe

        19.00 Typeface [Yazıyüzü], Justine Nagan, 2009, 59′

        31 Ocak Cuma

        19.00 Hanzi, Mu-Ming Tsai, 2017, 57′

        1 Şubat Cumartesi

        14.00 Making Faces: Metal Type in the 21st Century [Yüzler Tasarlamak: 21. Asırda Hurufat], Richard Kegler, 2011, 45′

        15.00 Los Últimos [Ölümsüz Tipo], Nicolás Rodríguez Fuchs, Pablo Pivetta, 2019, 68′

        16.30 Boom maakt boek [Boom Kitap Yapar], Lex Reitsma, 2018, 55′

        2 Şubat Pazar

        15.00 Design is One: The Vignellis [Tasarım Tektir: Vignelli'ler], Kathy Brew, Roberto Guerra, 2012, 86′

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        #Punto, Pikaj, Baskı!
        #Tasarımcının Notu
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