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Putin: Askerimiz Afganistan'da konuşlanmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Afganistan'a konuşlandırılmayacağını ve ülke içi çatışmalarda yer almayacağını; Moskova'nın Sovyetler Birliği'nin on yıl süren başarısız müdahalesinden ders aldığını söyledi.

Putin: Askerimiz Afganistan'da konuşlanmayacak
Putin'den Afganistan açıklaması
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Reuters / HABERTURK.COM

Putin iktidardaki Birleşik Rusya partisinin kongresinde konuştu.

Putin, "Silahlı kuvvetlerimizi bir çatışmada konuşlandırmak şöyle dursun, Afganistan'ın iç işlerine müdahale etmeyi planlamadığımızı söylemeye gerek yok" dedi.

"SSCB'nin o ülkede kendi tecrübesi vardı. Biz gerekli dersleri çıkardık."

Dönemin Kabil yönetiminin davetini gerekçe göstererek 1979 yılında Afganistan'ı işgal eden SSCB, 10 yıl süren savaşın ardından 15 Şubat 1989'da ülke topraklarını terk etti. Afganistan savaşı, SSCB'nin yenilgisiyle sonuçlandı ve bu tarihten itibaren Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci başladı. 1991 yılında da dağıldı.

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