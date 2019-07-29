Anne ve bebeğinin feci ölümü!

Putin, İkinci Dünya Savaşı'nda batan 'Sch-308 Semga' adlı denizaltıyı inceledi. Putin'in su altı aracıyla yaptığı inceleme, suyun 50 metre altında yaklaşık 1 saat kadar sürdü.

'Sch-308 Semga' denizaltı, 1933 yılında suya indirildi. Eylül 1942'de Baltık Denizi'ndeki Fin adası Uto bölgesinde görev aldı. Komutanı daha sonra düşmanın üç nakliye gemisinin imha edildiğini bildirdi. Bununla birlikte, Semga hasar gördü ve görevden geri dönmedi. Denizaltının Alman mayının patlaması sonucu 24-26 Ekim 1942'de battığı anlaşıldı.