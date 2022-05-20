Putin'ın kızı hakkında flaş iddia 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Alman Der Spiegel'in ve bağımsız Rus medya kuruluşu iStories'ın ortak haberine göre, her fırsatta Batı'yı eleştiren Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendi kızı da Avrupa'ya sık sık ziyaretlerde bulundu.

İki sitenin elde ettiği uçuş kayıtlarına göre, Putin'in en küçük kızı Katerina Tikhonova, 2017-2019 yılları arasında Almanya'da Münih'e '50 defadan fazla' uçtu ve Putin'in ayarladığı Rus görevliler eşliğinde seyahat etti.

2020 baharında ise Moskova ve Münih arasındaki bir dizi uçuşla ilgili sızdırılan belgeler arasında, 2 yaşındaki bir kız çocuğunun da uçuşlarda yer aldığı görüldü. Bu kişinin Tikhonova'nın kızı yani Putin'in daha önce bilinmeyen bir torunu olabileceği belirtildi. Uçuşta ayrıca Münih Devlet Balesi'nde balet ve eski direktör olan Igor Zelensky'nin de bulunduğu ve çocuğun babası olma ihtimalinin yüksek olduğu da belirtildi.

Aynı soyadı taşıyan Ukrayna Devlet Başkanı ile ilgisi olmayan 52 yaşındaki Igor Zelensky, Putin'in Ukrayna'ya saldırısını kınamadığı için tepki çekmiş ve Bayerisches Staatsballet'teki görevinden 4 Nisan'da 'özel ailevi nedenlerle' görevinden istifa etmişti.

Tikhonova'nın Der Spiegel'in yorum talebine yanıt vermediği belirtildi. Tikhonova ve Zelensky'nin şu an nerede oldukları bilinmiyor.