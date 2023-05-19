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Rusya Devlet Başkanı Putin'in sarayındaki gizli sığınakları gündem oldu

Business Insider, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Karadeniz'deki sarayındaki gizli sığınakları paylaştı.

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  • Putin'in sarayındaki gizli sığınakları gündem oldu

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in Karadeniz'e bakan 190.000 metrekarelik milyar dolarlık sarayı yeniden gündemde.

     

     
  • Putin'in sarayındaki gizli sığınakları gündem oldu

    2 yıl önce, hapishanedeki muhalif lider Alexei Navalny'nin araştırmasının ortaya çıkardığı sarayın kendi kilisesi, şarap mahzeni ve kumarhanesi bulunduğu ifade edilmiş, içinde striptiz salonu, bir arboretum ve Putin'in oynamayı sevdiği bir buz pateni pisti de olduğu belirtilmişti.
  • Putin'in sarayındaki gizli sığınakları gündem oldu

    Bu ayın başlarında ise Rus yetkililer iki insansız hava aracının Kremlin'in üzerinde başarısız bir saldırıyla Putin'e suikast girişiminde bulunduğunu belirtmişti. Putin'in sarayı Rusya'da 17.000 dönümlük ormanlık alan, sonsuz bir lüks ve özel bir uçuşa yasak bölge ile ayrılmış durumda olsa da saray görevlileri çok önemli bir ayrıntıyı ihmal etmiş görünüyor.

    Business Insider'ın haberine göre saray kompleksinin altından geçen iki ayrıntılı tüneli gösteren planlar saklanamadı.
  • Putin'in sarayındaki gizli sığınakları gündem oldu

    Habere göre aslında bu planlar Rus internet sitesinde bir dönem herkese açık olarak yayınlandı. Artık kapatılmış olan Rus tasarım firması Metro Style, 2010'ların başında çalışmalarını sergilemek için şemaları web sitesinde yayınladı. Çalışmalar 2016'nın sonlarına kadar çevrimiçi olarak görülebiliyordu. Şimdi ise hepsi Wayback Machine internet arşivinde açılabiliyor.
  • Putin'in sarayındaki gizli sığınakları gündem oldu

    Bugün Insider, diyagramların açıklamalı versiyonlarını yayınlarken, Putin'in sarayının altındaki yeraltı kompleksinin yüzeyin yaklaşık 50 metre altına inen bir asansörle birbirine bağlanan iki ayrı tünelden oluştuğunu da ortaya koydu.

    Mimari planlar; kalın betonla kaplı tünellerin, VIP yolcuları günlerce ya da haftalarca desteklemek için yeterli temiz su, havalandırma sistemi ile tutabileceğini de gösteriyor.  
  • Putin'in sarayındaki gizli sığınakları gündem oldu

    Rusya ve Ukrayna politikaları üzerine çalışan eski bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olan Michael C. Kimmage, "Putin, Rusya'nın tam olarak meşru olmayan lideri olmaktan büyük endişe duyuyor. Dolayısıyla meşruiyetinin seçimlerle tam olarak güvence altına alınamayacağını bildiğinden, iyi korunan kişisel konutlardan oluşan bir kompleks aracılığıyla kişisel güvenliğini en üst düzeye çıkarmaya çalışacaktır" diye konuştu.
  • Putin'in sarayındaki gizli sığınakları gündem oldu

    Insider için şemaları inceleyen ve savunma yapılarına aşina bir yapı mühendisi olan Thaddeus Gabryszewski ise "Bu tünel düzeni her türlü güvenlik ve emniyete sahip. Bir yangın sistemi var. Su var, kanalizasyon var. Bunlar birilerinin hayatta kalması ya da kaçması için tasarlandı" diye konuştu.
  • Putin'in sarayındaki gizli sığınakları gündem oldu

    Uzmanlara göre aslında nükleeri bulunan devletlerin tüm liderleri olağanüstü durumlar için planlar yapıyor. ABD Başkanı'nın Beyaz Saray'ın altında bir acil durum sığınağı ve Virginia'da Weather Dağı var. Ancak ABD tesislerinden farklı olarak Putin'in kompleksinin özel olarak finanse edilmiş ve özel mülkiyette kaldığı vurgulanıyor.
  • Putin'in sarayındaki gizli sığınakları gündem oldu

    Şemaların Putin'in yapıyı en kötü durum senaryolarını göz önünde bulundurarak yaptırdığını düşündüren çeşitli özellikler gösterdiği de ayrıca belirtildi. Özellikle alt tünelin duvarına gömülü, her biri yaklaşık bir ayak genişliğinde 16 kablo rafının dikkat çektiği ve bu rafların, bir komuta merkezi için gerekli olan elektrik, aydınlatma, bakır tel ve fiber optik kabloları taşıyabilecek şekilde tasarlandığı da ifade ediliyor.
  • Putin'in sarayındaki gizli sığınakları gündem oldu

    Konuya ve sızan belgelere ilişkin ise Kremlin'den veya Rus yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

* Haberin görselleri Associated Press, Google Maps, YouTube/АлексейНавальный, Google Earth, Web Archive - Metro-style.ru'dan servis edilmiştir.

 

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