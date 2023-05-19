Putin'in sarayındaki gizli sığınakları gündem oldu

Insider için şemaları inceleyen ve savunma yapılarına aşina bir yapı mühendisi olan Thaddeus Gabryszewski ise "Bu tünel düzeni her türlü güvenlik ve emniyete sahip. Bir yangın sistemi var. Su var, kanalizasyon var. Bunlar birilerinin hayatta kalması ya da kaçması için tasarlandı" diye konuştu.