Trump: "Kim Jong-un'un sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem"

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ve alınan yeni önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin açıklamasında Rusya'nın henüz koronavirüs salgınında zirveyi görmediğini vurguladı.

Ülkede yapılan Kovid-19 test sayısının arttığını belirten Putin, "Geçen ayın başında günde 2 bin test yapılıyordu. Şimdi ise günde yaklaşık 150 bin test yapılıyor. Testlerin sayısı ve virüsten korunmak için gerekli tıbbi malzemelerin üretimi artacak." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'daki tüm bölgelerin Kovid-19'a karşı mücadeleye hazır olması gerektiğini vurgulayarak, "Salgına karşı mücadelede başarılı olmamız için sağlık sisteminin etkili bir şekilde çalışması gerekiyor. Virüsün bulaşma riski, en yüksek seviyeye yaklaşıyor ve bu ölümcül tehdit herkesi kapsıyor." diye konuştu.

Ülkede salgının zirve noktasına henüz ulaşmadığına dikkati çeken Putin, "Bu bağlamda, ülkede maaşların kesilmemesi kaydıyla idari izinler 11 Mayıs'a kadar uzatılacak." dedi.

ÖNERİLERİN 5 MAYIS'A HAZIRLANMASI TALİMATI

Putin, "Salgın, ekonomi ve işletmelere darbe vurdu. Birçok işletmeci zor durumda kaldı." diyerek, hükümet tarafından ekonomiye ve vatandaşlara yönelik destek paketinin kısa zamanda hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.

Kovid-19’un ileride oluşturabileceği tüm risklerin gözden geçirilmesi gerektiğine işaret eden Putin, alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması için önerilerin 5 Mayıs’a kadar hazırlanması talimatını verdi.

Rusya'da Kovid-19'a yönelik tedbirler kapsamında çalışanların, maaşlarının kesilmemesi şartıyla ilk başta 28 Mart’tan 5 Nisan’a kadar, ardından da 5 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar idari izinli sayılması kararı alınmıştı.