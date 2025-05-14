Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'ye gelecek mi? ABD Başkanı Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Perşembe günü Türkiye'de yapılması planlanan Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili görüşmelere katılıp katılmayacağını bilmediğini söyledi.

Suudi Arabistan'dan Katar'a giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, "Putin benim orada olmamı istiyor ve bu bir olasılık. Ben orada olmazsam onun da orada olup olmayacağını bilmiyorum. Bunu öğreneceğiz" dedi.

Trump, bu hafta Körfez turu kapsamında yarın İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Rusya-Ukrayna görüşmeleri için Türkiye'ye gelebileceğini söylemişti. Trump, Suudi Arabistan'a uçmadan önce yaptığı açıklamada Perşembe günü İstanbul'a gelebileceğini söylemişti. Trump, İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.

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RUBIO'NUN KATILACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Ancak dün ABD basınına konuşan kaynaklar, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un katılacağını söyledi.