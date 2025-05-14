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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'ye gelecek mi? ABD Başkanı Trump'tan açıklama | Dış Haberler

        Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'ye gelecek mi? ABD Başkanı Trump'tan açıklama

        ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in yarın İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerine katılıp katılmayacağını henüz bilmediğini söyledi ve "Putin benim orada olmamı istiyor ve bu bir olasılık. Ben orada olmazsam onun da orada olup olmayacağını bilmiyorum. Bunu öğreneceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 14:39 Güncelleme: 14.05.2025 - 14:39
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        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
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        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Perşembe günü Türkiye'de yapılması planlanan Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili görüşmelere katılıp katılmayacağını bilmediğini söyledi.

        Suudi Arabistan'dan Katar'a giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, "Putin benim orada olmamı istiyor ve bu bir olasılık. Ben orada olmazsam onun da orada olup olmayacağını bilmiyorum. Bunu öğreneceğiz" dedi.

        Rusya'dan İstanbul görüşmelerine ilişkin açıklama
        Rusya'dan İstanbul görüşmelerine ilişkin açıklama

        Trump, bu hafta Körfez turu kapsamında yarın İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Rusya-Ukrayna görüşmeleri için Türkiye'ye gelebileceğini söylemişti. Trump, Suudi Arabistan'a uçmadan önce yaptığı açıklamada Perşembe günü İstanbul'a gelebileceğini söylemişti. Trump, İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.

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        RUBIO'NUN KATILACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

        Ancak dün ABD basınına konuşan kaynaklar, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un katılacağını söyledi.

        Trump'ın katılma olasılığının Putin üzerinde büyük bir baskı yarattığını belirten kaynaklar, "Trump’ın görüşmelere katılma kararı, büyük ölçüde Putin’in katılımına bağlı." ifadelerini kullandı.

        Bu açıklamaların ardından Trump da Rusya-Ukrayna görüşmelerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katılacağını söyledi.

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