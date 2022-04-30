The Telegraph yazdı: Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya topyekün savaş ilan etmeye hazırlanıyor

"Putin, Ukrayna'ya topyekün savaş ilan etmeye hazırlanıyor" 0:00 / 0:00

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İngiliz The Telegraph gazetesine konuşan Rus kaynaklara ve Batılı yetkililere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya topyekün savaş ilan etmeye hazırlanıyor.

Putin'in işgal için kullanılan "özel harekat" terimini bırakmaya ve bunun yerine Rusların kitlesel bir şekilde seferber olmasını sağlamak için "savaş" ilan etmeye hazırlanıyor.

Rus güçleri 24 Şubat'ta Ukrayna'ya girdiğinde Putin bunu "özel bir operasyon" olarak nitelendirdi, hatta birkaç hafta içinde biteceğini düşünerek Rus medyasının "savaş" kelimesini kullanmasını yasakladı. Ancak Rusya’nın saldırılara başlamasının ardından iki aydan fazla bir süre geçti.

"ORDU ÖFKELİ"

Rus askeri yetkililere yakın bir kaynak The Telegraph'a verdiği demeçte, "Ordu, Kiev'deki hava saldırısının başarısız olmasına öfkeli" dedi ve "Ordudaki insanlar geçmişteki başarısızlıkların intikamını arıyor ve Ukrayna'da daha ileri gitmek istiyorlar" diye ekledi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da perşembe günü yaptığı açıklamada, Putin'in askeri kayıpları telafi etmek için Rusya'da haftalar içinde genel seferberlik ilan edileceğini söyledi.

Wallace, "Muhtemelen şu anda dünyadaki Nazilerle savaşta olduklarını ve Rus halkının kitlesel olarak harekete geçmesi gerektiğini söyleyecek." dedi. Ayrıca duyurunun, Sovyet ordusunun Nazi Almanya'sına karşı zaferini kutladığı 9 Mayıs'ta gelebileceğini de sözlerine ekledi.