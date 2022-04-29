Putin ve Zelenskiy G20'de bir araya mı gelecek?

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Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Putin ve Zelenskiy ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü ve ateşkes için yardım etmeye hazır olduklarını belirterek liderleri Kasım ayında gerçekleşecek G-20'ye davet ettiklerini ifade etti.

Zelenskiy davete yönelik geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Beni G-20 Zirvesi'ne davet ettiğiniz için minnettarım" açıklamasında bulunmuş ve zirveye katılabileceğinin sinyalini vermişti.

HENÜZ NET BİR KARAR YOK

Bugün Kremlin'den yapılan açıklamada ise Putin'in zirveye katılıp katılmama konusunda henüz karar vermediği vurgulandı.