Putin ve Zelenskiy G20'de bir araya mı gelecek?

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Putin ve Zelenskiy ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü ve ateşkes için yardım etmeye hazır olduklarını belirterek liderleri Kasım ayında gerçekleşecek G-20'ye davet ettiklerini ifade etti.
Zelenskiy davete yönelik geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Beni G-20 Zirvesi'ne davet ettiğiniz için minnettarım" açıklamasında bulunmuş ve zirveye katılabileceğinin sinyalini vermişti.
HENÜZ NET BİR KARAR YOK
Bugün Kremlin'den yapılan açıklamada ise Putin'in zirveye katılıp katılmama konusunda henüz karar vermediği vurgulandı.
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