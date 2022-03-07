QR kodla gelen tehdit: Quishing 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kimlik avı saldırıları düzenleyerek kullanıcıların kişisel ve hassas bilgilerini çalmak isteyen siber saldırganlar teknolojinin açıklarından faydalanmaya devam ediyor. Pandemiyle birlikte giderek yaygınlaşan QR kodların restoran menüleri, şirket web siteleri ve e-posta iletileri başta olmak üzere her yerde bulunur hale gelmesi hacker’lara da ‘kusursuz’ bir ortam hazırladı.

E-posta iletileri göndererek kullanıcıların akıllı telefonlarıyla sahte QR kodunun taramasını sağlayan hacker’lar kurbanlarını kimlik avı web sitelerine yönlendirerek kredi kartı bilgileri ve şifreler başta olmak üzere diğer tüm hassas verileri kolaylıkla ele geçirebiliyor.

Hacker’ların kimlik avı saldırılarını genellikle e-posta iletileriyle sahte web sitelerine yönlendirerek yaptığını aktaran uzmanlar, QR kodu içeren kimlik avı saldırılarında da aynı yöntemin kullanıldığını ancak kullanıcıların sahte web sitesine gitmelerini sağlamak için bir QR kod oluşturulduğunun altını çiziyor.

SALDIRININ ADI: QUISHING

Günümüzde QR kod kullanımının giderek yaygınlaşması birçok faydanın yanı sıra yeni siber tehditleri de beraberinde getirdi. Siber saldırganlar, oldukça pratik bir kullanım sağlayan QR kodlarını kullanarak kullanıcıları kimlik avı web sitelerine yönlendiriyor.

Hackerlerin amaçlarına ulaşmak için her teknolojik yeniliğe ayak uydurduğunu ve yeni taktikler geliştirdiğini aktaran siber güvenlik kuruluşu Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, “Quishing” saldırıları olarak adlandırılan bu yeni kimlik avı saldırılarına karşı 5 güvenlik ipucunu paylaştı. İşte dikkat edilmesi gerekenler:

1- Bilinmeyen kaynaklardan gelen QR kodlu e-posta iletilerini açmayın

Siber saldırganlar e-posta iletileri aracılığıyla çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunarak kurbanlarını ağına düşürmeye çalışıyor. Tanımadığınız bir adresten gelen tekliflere karşı temkinli yaklaşın ve QR kodunu okutmaktan kaçının. Göndericiyle iletişime geçerek veya resmi web sitesini kontrol ederek her zaman göndericiyi doğrulayın. Şüpheli veya bilinmeyen kaynaklardan gelen QR kodlarını rastgele taramayın.

2- Kısa bağlantılara karşı dikkatli olun

Siber saldırganlar kimlik avı web sitelerinin URL’sini gizleyerek sizin fark etmenizi zorlaştırmaya çalışıyor olabilir. Bu nedenle eğer bir QR kodunu taradığınızda karşınıza çıkan URL kısaltılmış bir bağlantı gibi görünürse şüpheyle yaklaşın çünkü kodun sizi nereye yönlendireceği belirsiz.

3- QR kod ile yapılan ödemelerden kaçının

Günümüzde online ödeme yöntemleri oldukça revaçta ve bunu en hızlı bir şekilde yapmanın yeni bir yolu olan QR kodları, dolandırıcılara açık bir kapı bırakıyor. Size gelen e-posta iletilerin doğruluğunu teyit edin ve QR kod ile ödeme yapmanızı isteyen bağlantılardan uzak durun.

4- Güvenlik için bir QR tarayıcı kurun

Bağlantının güvenliğini kontrol eden QR tarayıcı uygulamalarını kullanın. Bu uygulamalar, kimlik avı dolandırıcılarını ve diğer tehlikeli bağlantıları tespit ederek bir Quishing saldırısının mağduru olmanızın önüne geçer.

5- Çok faktörlü kimlik doğrulama kullanın

Hackerler gönderdikleri QR kodlu e-posta iletileriyle sizi kimlik avı web sitelerine yönlendirebilir. Çok faktörlü kimlik doğrulama, oturum açma etkinliği için ek kontroller gerektirdiğinden dolayı hesaplarınızı ve şifrelerinizi korumaya yardımcı olur.