        QTEAM, QTruck ve QKaravan ile yollarda - İş-Yaşam Haberleri

        QTEAM, QTruck ve QKaravan ile yollarda

        Maher Holding çatısı altında Quick Sigorta ve Corpus Sigorta'nın öncülüğünde yola çıkan QTruck, QKaravan ve Quick Routes'u da kapsayan QTeam ekibi uzun bir maratonun ilk yarısını geride bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 14:50 Güncelleme: 20.08.2025 - 14:50
        QTEAM, QTruck ve QKaravan ile yollarda
        Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

        “Yıllar önce yola çıktığımızda hedefimiz motosiklet festivallerinde ve motorcularla birlikte olmaktı. Bugün geldiğimiz noktada bunun çok ötesindeyiz; sadece motorcularla değil, tüm insanımızla temas ediyoruz. Yerel yöneticilerden kamu görevlilerine, vatandaşlarımızdan gençlerimize kadar herkese dokunuyoruz. Acentelerimizle, iş dünyasının temsilcileriyle buluştuk; ürünlerimizi anlattık. Gittiğimiz şehirlerde sadece etkinliklerle değil, aynı zamanda şehrin ekonomik hayatına katkı sağlayacak yatırımlar, temel atma ve açılışlarla da yer aldık. Bu süreçte emeği geçen tüm QTeam arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

        QTeam yolculuğunda, Maher Holding iştirakleri Quick Sigorta, Corpus Sigorta Quick Hayat Sigorta, Quick Finans, QCAR Mobilite, OPAY Ödeme Sistemleri, MHR GYO, QC İnşaat şirketlerinin birçok yöneticisi ve çalışanı farklı etkinliklerde yer aldı.

        Şubat ayında Ataşehir ve Kocaeli’de başlayan etkinlikler, Ürgüp, Gaziantep Nurdağı, Antalya, Kaş, İstanbul, Gebze, Pendik, Kahramanmaraş, Ankara, Konya Meram, Selçuklu, Antalya – Korkuteli, Alanya, Bursa , Sivas Suşehri, Koyulhisar, Göreme, Ürgüp Aksalur, Fatsa, Diyarbakır, Şanlıurfa, İskenderun, Osmaniye, Kadirli, Çorum, Sinop, Samsun, Ordu, Artvin, Erzurum, Tokat Niksar başta olmak üzere birçok il ve ilçede çeşitli ve birden fazla aktivitelerle gerçekleşti.

        QTruck ve QKaravan’ın ikinci yarıdaki durağı yine Türkiye’nin farklı şehirleri olacak. QTeam, aynı heyecan ve enerjiyle Çanakkale, Balıkesir Ayvalık Cunda, Muğla Bodrum, Marmaris, Denizli, Ordu, Mersin Tarsus, Elazığ, Kayseri başta olmak üzere birçok şehire ziyaret yapacak.

