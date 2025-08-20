QTEAM, QTruck ve QKaravan ile yollarda

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yıllar önce yola çıktığımızda hedefimiz motosiklet festivallerinde ve motorcularla birlikte olmaktı. Bugün geldiğimiz noktada bunun çok ötesindeyiz; sadece motorcularla değil, tüm insanımızla temas ediyoruz. Yerel yöneticilerden kamu görevlilerine, vatandaşlarımızdan gençlerimize kadar herkese dokunuyoruz. Acentelerimizle, iş dünyasının temsilcileriyle buluştuk; ürünlerimizi anlattık. Gittiğimiz şehirlerde sadece etkinliklerle değil, aynı zamanda şehrin ekonomik hayatına katkı sağlayacak yatırımlar, temel atma ve açılışlarla da yer aldık. Bu süreçte emeği geçen tüm QTeam arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

QTeam yolculuğunda, Maher Holding iştirakleri Quick Sigorta, Corpus Sigorta Quick Hayat Sigorta, Quick Finans, QCAR Mobilite, OPAY Ödeme Sistemleri, MHR GYO, QC İnşaat şirketlerinin birçok yöneticisi ve çalışanı farklı etkinliklerde yer aldı.

Şubat ayında Ataşehir ve Kocaeli’de başlayan etkinlikler, Ürgüp, Gaziantep Nurdağı, Antalya, Kaş, İstanbul, Gebze, Pendik, Kahramanmaraş, Ankara, Konya Meram, Selçuklu, Antalya – Korkuteli, Alanya, Bursa , Sivas Suşehri, Koyulhisar, Göreme, Ürgüp Aksalur, Fatsa, Diyarbakır, Şanlıurfa, İskenderun, Osmaniye, Kadirli, Çorum, Sinop, Samsun, Ordu, Artvin, Erzurum, Tokat Niksar başta olmak üzere birçok il ve ilçede çeşitli ve birden fazla aktivitelerle gerçekleşti.