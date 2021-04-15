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Qua Granite’ten bedelsiz sermaye artırım kararı

Qua Granite paylarının halka arzı 5 – 6 Nisan 2021 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşmişti. Buna göre şirketin halka arzına 6 kat filtre edilmemiş talep geldi

Qua Granite’ten bedelsiz sermaye artırım kararı

Qua Granite (#QUAGR),kar payından yüzde 100 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirketten konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

“Şirketimizin 15.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarımızda 144.518.396 TL, yasal kayıtlarımıza göre ise 176.395.622 TL net dönem karı bulunmakta olup, Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere tamamı dağıtılabilir net dönem karından olmak üzere toplam 120.000.000 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına ve Kar Dağıtım Tablosunun ekteki gibi düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Bu arada 16.46 liradan halka arz edilen hisseler bugün de yüzde 10 prim yaparak 26.48 liradan yani tavan fiyattan kapandı.

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