Queretaro - Mineros de Zacatecas maçı ne zaman?

Meksika Kupa MX Apertura Grup 3 heyecanı devam ediyor. Queretaro, 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü Mineros de Zacatecas takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:00. Queretaro son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Mineros de Zacatecas, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 445 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Queretaro kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Mineros de Zacatecas sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Queretaro son hafta oynanan Mineros de Zacatecas maçında 2-0 kazandı.

Mineros de Zacatecas, Queretaro karşılaşmaında 2-0 yenildi.

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