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Quick Sigorta'ya İngiltere'den iki dalda ödül

Quick Sigorta, bu yıl 11’incisi düzenlenen, dünyanın en prestijli dijital ödüllerinden olan İngiltere merkezli Dijital Impact Awards’da iki dalda ödüle layık görüldü.

Quick Sigorta'ya İngiltere'den iki dalda ödül
HABERTURK.COM

Bu yıl 11’incisi düzenlenen, dünyanın en prestijli dijital ödüllerinden olan İngiltere merkezli Dijital Impact Awards’da Quick Sigorta iki dalda ödüle layık görüldü. Quick Sigorta, yüzde 100 online Kefalet Sigortası ve Agent değil Acente projeleri ile 4 kategoride kısa listeye kaldı. Finalde rakiplerini geride bırakıp; İnovasyon kategorisinde, “Agent değil Acente” ile gold ödül, Finansal Sektörde Dijitalin En İyi Kullanımı kategorisinde ise bronz ödüle hak kazandı. Digital Impact Ödülleri 2010 yılından bu yana, yazılımdan finansa sağlık sektöründen perakendeye kadar Avrupa’daki en iyi kurumsal dijital projeleri ödüllendiriyor. Bu yıl ödüle layık görülen firmalar arasında Quick Sigorta’yla birlikte Vodafone, HSBC, UniCredit, Nestle, Unilever, Ageas,Lexus, KPMG gibi sektörlerinin devlerini görmek mümkün.

Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey, Quick Sigorta’nın “Agent değil Acente” projesi ile 2 önemli ödüle layık görülmesinin kendileri açısından gurur verici olduğunu ve bu projenin alt yapısını bünyelerindeki Insurtech ile geliştirmenin ve bu geliştirilen teknolojinin uluslararası arenada değer bulmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

ORTAK AKLI TEKNOLOJİYE YAZDIK

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Quick Sigorta’nın kazandığı ödüllerle ilgili duyduğu memnuniyeti şöyle ifade etti:”Yeniliklerimiz ve sunduğumuz inovatif hizmetlerin karşılığını aldığımız için memnunuz ve var gücümüzle bu yenilikleri ve hizmetleri sürdürmek için çabalıyoruz. ‘Agent değil Acente’ projemiz hem sigortalılarımız hem de acentelerimiz tarafından beğeniyle kullanılıyor. Bu ödüller projenin ortaya koyduğu vizyonun ve yarattığı faydanın sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da bir karşılığı olduğunu gösteriyor. Quick Sigorta kendini mottolarla ifade etmeyi seven bir şirket, son aylarda kullandığımız ‘Ortak aklı, teknolojiye yazdık’ mottomuzda daha önce olduğu gibi bu ödüllerle taçlandı.”

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