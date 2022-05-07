Aileye girdi 0:00 / 0:00

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Oyuncu Saruhan Hünel, bir süredir hayvan hakları savunucusu Rabia Öztürk ile aşk yaşıyor. Uzun süredir yoğun iş temposundan dolayı ortalarda görünmeyen Hünel, önceki gün sevgilisiyle birlikte ortaya çıktı.

AİLESİYLE TANIŞTIRDI

Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikiliden Saruhan Hünel, Öztürk'ü annesi Şükran Hünel ve kardeşi Aslı Hünel ile tanıştırdı. Oyuncu, o anları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Sevgilisi ve ailesiyle objektif karşısına geçen Hünel, bu fotoğrafı nazar boncuğu ve kalp emojileriyle birlikte Instagram hesabından paylaştı.

Rabia Öztürk

CENNET KOYU'NDA AŞK

Çift, 2020 yılında Bodrum Cennet Koyu'nda tatil yaparken objektiflere yansımıştı. Bir ara teknede aşka gelen ikilinin keyifli halleri böyle görüntülenmişti.