Türkiye iller arası radar sorgulama ekranı ile 2026 iller arası radar noktaları nerede?
İçişleri Bakanlığı, 2026 yılı itibarıyla trafik denetimlerinde yeni bir dönemi başlattı. "İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları" sistemi ile sürücüler artık yola çıkmadan önce güzergâhları üzerindeki radar ve uygulama noktalarını anlık olarak öğrenebiliyor. Trafikte şeffaflığı artırmayı hedefleyen bu uygulama, aynı zamanda sürücülerin daha bilinçli ve güvenli hareket etmesine katkı sağlıyor. Peki, Türkiye iller arası radar sorgulama ekranı ile 2026 iller arası radar noktaları nerede? İşte detaylar...
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ RADAR UYGULAMASI!
Türkiye genelinde trafik kazalarını asgariye indirmek ve sürüş disiplinini artırmak hedefiyle devreye alınan dijital sistem, sürücülere şeffaf bir denetim rehberi sunuyor. İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişilebilen bu uygulama, hem Emniyet Genel Müdürlüğü hem de Jandarma Genel Komutanlığı trafik birimlerinin yürüttüğü faaliyetleri tek bir platformda birleştiriyor.
İLLER ARASI RADAR DENETİMLERİ 30 DAKİKADA BİR GÜNCELLENİYOR
Sistem, sürücülerin başlangıç ve varış noktalarını seçerek oluşturdukları rotalar üzerindeki denetim istatistiklerini paylaşıyor. Paylaşılan veriler, seçilen güzergah üzerindeki aktif trafik uygulamalarını kapsıyor ve her 30 dakikada bir otomatik olarak yenileniyor. Bu sayede sürücüler, yolculuk esnasında karşılaşabilecekleri denetim yoğunluğu hakkında güncel bilgi sahibi olabiliyor.
İLLER ARASI RADAR NOKTALARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Uygulamada sürücüler için "Nereden" ve "Nereye" olmak üzere iki ana bölüm yer alıyor. Bu alanlar yola çıkılacak il ve ilçe, gidilecek il ve ilçe şeklinde dolduruluyor. Ardından 'Rota oluştur'a bastıktan sonra rota üzerindeki radar, hız koridoru ve kontrol noktaları görüntüleniyor.
Örneğin İstanbul Beyoğlu'ndan Ankara Altındağ'a gidecek bir sürücü, 3 radar noktası, 29 kontrol noktası ve 3 hız koridorundan geçiyor.
TRAFİK UYGULAMALARI NELERİ KAPSIYOR?
2026 yılı itibarıyla yollarda sıkça karşılaşılan denetim türleri, teknolojinin imkanlarıyla daha etkin hale getirilmiş durumda. İşte sürücülerin bilmesi gereken temel uygulama farkları:
Hız Koridoru (Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi): Sadece radarın olduğu noktada yavaşlayıp sonra hızlanan "dalgalı sürüş" profilini engellemek için tasarlanmıştır. Aracın sisteme giriş ve çıkış saatleri arasındaki fark, katedilen mesafeye bölünerek ortalama hız bulunur. Sınır aşılmışsa cezai işlem uygulanır.
Radarlı Trafik Uygulaması: Yeni nesil mobil radar araçları ve sabit kule radarlar, 2026 teknolojisiyle çoklu şerit takibi ve uzun mesafe algılama yeteneğine sahiptir. Bu uygulamalar, hız sınırlarına anlık uyumu denetler.
Radarsız Trafik Uygulaması (Kontrol Noktası): Bu noktalarda öncelik hız değil, genel trafik güvenliğidir. Emniyet kemeri takılı mı? Sürücü seyir halinde telefon kullanıyor mu? Alkol veya uyuşturucu madde etkisi var mı? Bu gibi hayati soruların yanıtları radarsız kontrol noktalarında aranır.