        Radomir Djalovic: Oyuncularım karakterlerini ortaya koydu - Bellona Kayserispor Haberleri

        Radomir Djalovic: Oyuncularım karakterlerini ortaya koydu

        Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları ikas Eyüpspor maçında oyuncularının iyi bir karakter sergilediğini söyledi.

        Giriş: 06.12.2025 - 17:42 Güncelleme: 06.12.2025 - 17:42
        "Oyuncularım karakterlerini ortaya koydu"
        Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, 1-1 berabere kaldıkları Eyüpspor karşılaşmasını değerlendirdi.

        Arnavut teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "OYUNCULARIM KARAKTERLERİNİ ORTAYA KOYDU"

        Zor bir karşılaşma olduğunu dile getiren Djalovic, "Maçtan önce bazı problemlerimiz vardı. Karşılaşmada da Carole sakatlanıp çıktı. Yerine oyuna giren Arif de çıkmak zorunda kaldı. İlk yarı oyunu kontrol ettik, pozisyonlarımız da vardı. Bence yediğimiz golde ofsayt vardı. Bu gol bizi biraz zorladı. Sonrasında oyuncularım sahaya karakterlerini koydular. Çok iyi mücadele ederek geri döndüler. Son 2 deplasmanda alınan 4 puan fena değil ama bugün buraya galibiyet için gelmiştik. Ne yazık ki bunu başaramadık." diye konuştu.

        Karşılaşmada sarı kart gören Furkan Soyalp ile maç bittikten sonra ikinci sarı kartı gören Joao Mendes'in cezalı duruma düştüğünü hatırlatan Djalovic, "Hem sakatlıklarımız hem de Furkan'ın kart cezalısı olması, Mendes'in gördüğü kırmızı kart var. Ligin ilk yarısının bitmesine 2 maç var. Bu iki maçta da iyi performans göstererek mümkün olduğunca çok puan kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        TRANSFER AÇIKLAMASI

        Radomir Djalovic, yönetimden ara transferde 5 yeni oyuncu istediğini aktararak, "Savunmada bazı sıkıntılarımız var. Sportif direktörümüz ve başkanımızla bu konuyu görüştüm. Onlar da bu konuyla ilgili ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ara transferde 4-5 oyuncu almamız gerekiyor. Bunu alabilirsek ikinci yarı çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İkinci yarı her zaman çok daha zor geçer. Kadromuzu güçlendirirsek daha iyi mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Ancak her şeyden önce ilk yarının son 2 maça odaklanmamız lazım. Bu müsabakalarda elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergilememiz gerek." şeklinde görüş belirtti.

