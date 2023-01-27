Radyum Simgesi Nedir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Radyum Simgesi Nedir? Radyum Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
ABONE OL

Radyum simgesi nedir? Radyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Toprak alkali metali olan radyum; oda sıcaklığında katı halde bulunan ve hava ile temas etmesi halinde kolayca oksitlenen bir elementtir. Uranyum ve toryumun bozunması sonucu elde edilen radyum elementi, toprak alkali grubunun en uçucu üyesidir. Canlı organizmalar için gerekli olmayan, aksine en tehlikeli elementlerden biri olan radyum sembolü nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Radyum Simgesi Nedir? Radyum Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
HABERTURK.COM

Herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan sürekli ışık yayabilen radyum; alfa, beta ve gama ışınları yaymaktadır. Uranyumdan yaklaşık olarak bir milyon kat daha fazla radyasyona sahip olan radyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Radyum simgesi nedir? İşte, tüm detaylar…

Radyum Simgesi Nedir?

Doğada çok az miktarda bulunan bir element olan radyum sembolü Ra’dır. İngilizcesi “radium” olan kelime, Latincede ışın anlamına gelen “radius” kelimesinden almaktadır ve Ra sembolü bu ismin kısaltılmış halidir.

Radyum Özellikleri

Radyum elementi; 1898 yılında Marie Curie ve eşi Pierre Curie tarafından keşfedilmiştir. Bir uranyum filizi üzerine çalışan Curie çifti; uranyumdan çok daha fazla radyoaktif olan bir maddenin varlığını tespit etmişler ve bunun yeni bir element olduğuna karar vermişlerdir. Ayrıca Marie Curie; radyum ile yaptığı araştırmalar neticesinde 1913 yılında Nobel Fizik ödülünü de kazanmış ve bu ödülü kazanan ilk kadın bilim insanı olarak tarihteki yerini almıştır.

Radyum bilinen en ağır alkali metal olmasına rağmen bu grubun en uçucu üyesidir. Kimyasal ve fiziksel özellikleri bakımından baryuma oldukça benzeyen radyumun, erime ve kaynama noktaları ise baryum elementinden biraz düşüktür. Kristal yapısı kübik olan bu element standart bir sıcaklık ve basınç altında ise kristalleşen bir elementtir.

Doğada çok az miktarda yer alan radyum elementi, uranyum ve toryum cevherlerinde çok az miktarda bulunmaktadır. Yerkabuğunun içinde de trilyonda bir oranda olduğu tahmin edilen radyum elementinin kütle numaraları 202 ile 234 arasında değişen 33 farklı izotopu bulunmaktadır. Tüm izotoplarının yüksek radyoaktiviteye sahip olduğu radyumun en kararlı izotopu ise Radyum 226 izotopudur. Doğada da bulunabilen bu izotopun yarılanma ömrü ise 1600 yıldır.

Radyasyonun tehlikeleri bilinmeden önce kendisine harika metal adı verilmiş olan radyum elementi, bir bozunma zincirinin parçası olarak öne çıkmaktadır. Bu bozunma zinciri içinde radyum önce radona, ardından polonyuma en sonda da kurşuna dönüşmektedir.

Radyumunun kullanım alanlarını ise radyasyonun tehlikelerinin bilindiği ve bilinmediği dönem olarak ikiye ayırmak mümkündür. Öyle ki bu element, keşfedilmesinin hemen ardından yaymış olduğu ışık sebebiyle bazı saatlerin kadranlarında da yerini almıştır. Bunun yanında çikolatalar ve diş macunlarına da katılan bu element daha sonrasında birçok hastalığın ve ölümün sebebi olmuştur. Bu durum 1960’lı yıllara kadar devam etmiş ve bu tarihten itibaren, alınan önlemler ve getirilen yasaklarla radyumun kullanılmasına bazı sınırlamalar getirilmiştir. Günümüzde ise radyum elementi nükleer tıp alanında kullanılmaktadır. Elementin Radyum 223 izotopu, özellikler kemik kanserlerinin tedavisinde başvurulan yöntemlerden bir tanesidir.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kanada’da yer alan uranyum madenleri radyum açısından en zengin cevherler arasında yer almaktadır. Bu doğal kaynaklardan elde edilen yıllık radyum miktarı ise yaklaşık 100 gramdır.

Radyum Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?

Bir uranyum madeninde yaklaşık olarak 150-300 miligram kadar bulunan ve sembolü Ra olan Radyum elementi; periyodik tablonun 7. periyodunun 2. grubunda yer almaktadır. Atom numarası 88 olan bu elementin erime noktası 690; kaynama noktası ise 1500 santigrat derece olarak hesaplanmıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Potasyum Simgesi Nedir? Potasyum Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
GÜNDEM Potasyum simgesi nedir?
Kurşun Simgesi Nedir? Kurşun Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
GÜNDEM Kurşun simgesi nedir?
Kalsiyum Simgesi Nedir? Kalsiyum Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
GÜNDEM Kalsiyum simgesi nedir?
Kalay Simgesi Nedir? Kalay Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
GÜNDEM Kalay simgesi nedir?
Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, farz mıdır, hangi dua ve sureler okunur?
GÜNDEM Cuma namazı kılınışı
26 Ocak Altılı masa adayı kim oldu ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu? Toplantı sonrası 6’lı Masa'dan yazılı açıklama geldi!
GÜNDEM Altılı Masa adayı kim oldu?
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 27 Ocak 2023 Diyanet ile Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il cuma namazı vakitleri
GÜNDEM 27 Ocak il il cuma namazı saatleri
SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman yapılacak, kadro branş dağılım nasıl olacak ve şartları nedir?
GÜNDEM 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı
Başakşehir'de virajı alamayan minibüs, iki araca çarptı: 4 yaralı
GÜNDEM Virajı alamayan minibüs, iki araca çarptı: 4 yaralı
Pendik'te cam fabrikasında yangın
GÜNDEM Pendik'te cam fabrikasında yangın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.