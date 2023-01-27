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Potasyum simgesi nedir? Potasyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Alkali bir metal ve saydam bir element olan potasyum; bolluk oranı açısından yerkabuğunda en çok bulunan 8. elementtir. Lityumdan sonra en hafif element olarak da bilinen ve cilt ile temas etmesi halinde tahrişe neden olan potasyum elementi, bıçakla kesilebilecek kadar yumuşak bir metaldir. Tüm canlılar için hayati bir öneme de sahip olan potasyum elementi özellikleri nelerdir?

Potasyum Simgesi Nedir? Potasyum Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?
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Sanayide ve kimyasal işlemlerde yoğun olarak kullanılan bir element olan potasyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Potasyum sembolü nedir? Potasyum elementi hakkında bilinmesi gerekenleri derlediğimiz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Potasyum Simgesi Nedir?

Elektroliz yöntemi kullanılarak keşfedilen ilk metal olan potasyum sembolü K’dır. Sembolünü elementin Latince ismi olan kaliumdan alan bu elementin atom numarası ise 19’dur. Potasyum kelimesinin İngilizce karşılığı olan potassium sözcüğü ise “potas” olarak bilinen potasyum karbonattan türetilmiştir.

Potasyum Elementi Özellikleri

Potasyum elementi 1807 yılında Sir Humphrey Davy tarafından keşfedilmiştir. Davy; Potas kostik adı verilen potasyum karbonattan, elektroliz yöntemiyle potasyumu izole etmeyi başarmıştır.

Alkali metaller grubunun bir üyesi olan potasyum, sahip olduğu kimyasal özellikler sebebiyle sodyum elementine çok benzemektedir. Hacim merkezli kübik bir kristal yapısı olan ve çok sayıda bileşik oluşturabilen bu element, bıçakla kesilebilecek kadar yumuşaktır.

Su ile temas etmeye karşı oldukça aktif olan potasyum, su ile temas ettiğinde hidrojeni açığa çıkartır ve bu reaksiyon esnasında oluşan ısı ortaya çıkan hidrojen gazını tutuşturur. Potasyumun hava ile temasında ise potasyum hidroksit açığa çıkmaktadır.

Oksit oluşumu ve korozyona karşı oldukça dirençsiz bir element olan potasyum, oksitlenmeyi ve korozyonu önlemek için havasız ortamlarda muhafaza edilir. Buna ek olarak potasyum ve potasyum bileşikleri tutuşturulduğunda ise menekşe rengine yakın bir alev salmaktadır.

Doğada bolca bulunan bir element olan potasyum, reaktif özellikleri yüksek olmasından ötürü doğada saf olarak bulunmamaktadır. Hem deniz suyunda hem de yerkabuğunda bulunan potasyum elementi birçok farklı minerale bağlı olarak bulunmaktadır. Silvit, karnalit ve polhalit gibi mineraller, potasyum elde etmek için kullanılan minerallerden en önemlileri olarak dikkat çekmektedir.

Potasyum; sanayide ve kimya alanında sık kullanılan elementlerden bir tanesidir. Camlara dayanıklılık kazandıran potasyum karbonat, ısı iletimi için kullanılan sodyum potasyum alaşımı ve temizlik sektöründe kullanılan potasyum hidroksit öne çıkan potasyum alaşımı ve bileşiğidir.

Dünyada üretilen potasyum miktarının yaklaşık olarak %90’ı ise gübre imalatında kullanılmaktadır. Bunun yanında ayna, barut, havai fişek, sabun ve deterjan, haşere öldürücü, kauçuk imalatı pil ve akü gibi ürün ve sektörde potasyum elementi sıklıkla kullanılmaktadır.

Potasyum elementi aynı zamanda canlılık için de oldukça önemli bir elementtir. İnsan vücudunda en çok bulunan sekizinci element olan potasyum; kalp, kas ve sinir sistemi açısından gerekli temel bir mineraldir. Potasyum insanların yanında hayvan ve bitkiler için de oldukça önemlidir. Hayvanlarda kasların kasılması gibi işlevlere yardımcı olan bu element, bitkilerin ise sağlıklı büyümelerine katkı vermektedir.

İnsanlar için belli başlı potasyum kaynakları ise besinlerdir. Hurma, balık, brokoli, kabak ve mercimek gibi birçok besin kaynağı, insanlar için önemli potasyum kaynakları olarak öne çıkmaktadır.

Potasyum Elementi Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?

Yoğunluğu en az olan elementlerden olan ve K sembolü ile gösterilen potasyum; periyodik tablonun 4. periyodunun 1. grubunda yer almaktadır. Atom numarası 19 olan bu elementin kaynama noktası 759 derece iken; erime noktası ise 63 santigrat derecedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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