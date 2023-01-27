Sanayide ve kimyasal işlemlerde yoğun olarak kullanılan bir element olan potasyum elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Potasyum sembolü nedir? Potasyum elementi hakkında bilinmesi gerekenleri derlediğimiz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Potasyum Simgesi Nedir?

Elektroliz yöntemi kullanılarak keşfedilen ilk metal olan potasyum sembolü K’dır. Sembolünü elementin Latince ismi olan kaliumdan alan bu elementin atom numarası ise 19’dur. Potasyum kelimesinin İngilizce karşılığı olan potassium sözcüğü ise “potas” olarak bilinen potasyum karbonattan türetilmiştir.

Potasyum Elementi Özellikleri

Potasyum elementi 1807 yılında Sir Humphrey Davy tarafından keşfedilmiştir. Davy; Potas kostik adı verilen potasyum karbonattan, elektroliz yöntemiyle potasyumu izole etmeyi başarmıştır.

Alkali metaller grubunun bir üyesi olan potasyum, sahip olduğu kimyasal özellikler sebebiyle sodyum elementine çok benzemektedir. Hacim merkezli kübik bir kristal yapısı olan ve çok sayıda bileşik oluşturabilen bu element, bıçakla kesilebilecek kadar yumuşaktır.

Su ile temas etmeye karşı oldukça aktif olan potasyum, su ile temas ettiğinde hidrojeni açığa çıkartır ve bu reaksiyon esnasında oluşan ısı ortaya çıkan hidrojen gazını tutuşturur. Potasyumun hava ile temasında ise potasyum hidroksit açığa çıkmaktadır.

Oksit oluşumu ve korozyona karşı oldukça dirençsiz bir element olan potasyum, oksitlenmeyi ve korozyonu önlemek için havasız ortamlarda muhafaza edilir. Buna ek olarak potasyum ve potasyum bileşikleri tutuşturulduğunda ise menekşe rengine yakın bir alev salmaktadır.