Orta derece aktif bir metal olan ve doğada serbest olarak bulunabilen kurşun elementi periyodik tabloda nerede yer alır? Kurşun simgesi nedir? Kurşun elementinin özellikleri hakkında hazırladığımız bu içeriğimizi sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

Kurşun Simgesi Nedir?

Tarih boyunca birçok medeniyet tarafından kullanılmış bir elemen olan kurşun sembolü Pb’dir. Kurşun elementi sembolünü, Latince olan ve sıvı gümüş anlamına gelen “plumbum” kelimesinden almaktadır.

Kurşun Elementi Özellikleri

İnsanlar tarafından kullanılan en eski metal olarak bilinen kurşun elementinin ilk örneklerine, Mısır’da yapılan kazılarda denk gelinmiş; bu kazılarda kurşundan imal edilmiş borular ve birtakım süs eşyalarına rast gelinmiştir. Tarihin ilk çağlarında daha çok bir tür savaş malzemesi olarak kullanılan kurşun, Roma döneminde su taşıma sistemlerinin yapılmasında, Orta Çağ’da ise özellikle mimaride etkin olarak kullanılmıştır.

Bir ara geçiş metali olan ve karbon familyasının en ağır üyesi olan kurşun elementi, mavimsi gümüş bir renge sahiptir; ancak hava ile temas ettiğinde renk olarak mat bir renge dönüşür. Katı bir metal türü olmasına rağmen yumuşak olan ve bu özelliğinden ötürü kolay işlenebilen kurşun elementi, tel ve levha haline getirilebilme kabiliyetine de sahiptir.

Rahatça çizilen, kesilen ve korozyona karşı da oldukça dirençli olan kurşun, ısı ve elektrik iletkenliği konusunda ise başarısız bir elementtir. Yeryüzünde en çok bulunan 34. element olan kurşunu, doğada saf bir halde bulmak oldukça zordur. Kurşun; genellikle gümüş ve çinko madenlerinde, minerallerin bünyesinde bileşik halinde bulunmaktadır ve kurşun içeren en yaygın mineral ise galen minarelidir.