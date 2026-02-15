Canlı
Habertürk
Habertürk
        Rafael Cemo Çetin sevgilisiyle görüntülendi

        Rafael Cemo Çetin sevgilisiyle görüntülendi

        Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, kız arkadaşıyla birlikte Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarını fark eden Çetin, yaşadığı şaşkınlıkla eliyle yüzünü gizleyerek "Bizi çekmeyin" diyerek tepki gösterdi

        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 12:47 Güncelleme: 15.02.2026 - 12:47
        Sevgilisiyle görüntülendi
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Rafael Cemo Çetin, kız arkadaşıyla birlikte çıktıkları alışveriş turunda objektiflere yansıdı. Flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşıran çift, ilk anda yüzlerini gizlemeye çalıştı.

        Gazetecilerin, sorularını yanıtsız bırakan Rafael Cemo Çetin ve sevgilisi, daha fazla görüntü vermemek için hızlı adımlarla oradan uzaklaştı.

