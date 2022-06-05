Roland Garros tek erkekler finalinde Rafeal Nadal ile Casper Ruud karşı karşıya geliyor. Tenis dünyası Fransa Açık finalini beklerken "Rafael Nadal - Casper Ruud Roland Garros finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Çeyrek finalde Sırp rakibi Novak Djokovic'i 3-1 mağlup eden Toprağın kralı lakaplı Nadal, yarı finalde 1-0 önde götürdüğü mücadelede rakibi Alexander Zverevi'nin sakatlanarak maçtan çekilmesinin ardından finale çıktı. Fransa Açık finalinde dünya 5 numarası İspanyol raket Rafeal Nadal, 14.Roland Garros şampiyonluğu için mücadele verecek.