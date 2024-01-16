Rafet El Roman'ın botoks pişmanlığı

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KISIRLAŞTIRMA AMELİYATI OLMUŞTU

İki evliliğinden üç çocuk babası olan Rafet El Roman, geçtiğimiz aylarda da vasektomi (kısırlaştırma) ameliyatı olduğunu itiraf etmesiyle gündeme gelmişti. El Roman; "Benim artık çocuğum olmayacak. 6 yıllık hayat arkadaşım Yeşim Hanım'dan oğlum Edvan doğduğu zaman kızlarım psikolojik olarak zor bir süreç yaşadı. Annem de beni bu konuda uyardı. Biz de aile toplantısı yaptık. Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım. Evlatlarım ve ailemin huzuru için bunu gönüllü olarak yaptım" demişti.