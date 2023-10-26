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        Haberler Gündem RAFLARDA! A101'de 199.990 TL'ye karavan satışı! A101 26 Ekim 2023 kataloğu: Aktüel indirimli ürünler kataloğunda neler var?

        A101 26 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu: A101 aktüel indirimli ürünler kataloğunda neler var?

        A101 26 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğunda indirimli ürünler kampanyaları bu hafta da devam ediyor. Perşembe Aldın Aldın kataloğunda A101'de 4.0 çekme karavan satışı dikkat çekiyor. Ayrıca Bu haftaki yeni A101 aktüel kataloğunda; çay makinesi, baza başlık seti ve mutfak araç gereçleri de ön plana çıkan ürünler arasında yer alıyor. İşte, 26 Ekim 2023 A101 aktüel indirimli ürünler fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 09:06 Güncelleme: 26.10.2023 - 09:06
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        A101 aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşacak. Bu hafta A101 marketlerde satılacak fırsat ürünleri belli oldu. Birbirinden farklı sınırlı sayıda ürün seçeneğinin sunulduğu A101 kataloğunda karavan kampanyası dikkat çekiyor. İşte 26 Ekim 2023 Perşembe A101 aktüel kataloğu indirimli ürünleri...

        26 EKİM 2023 A101 AKTÜEL KATALOĞU

        Philips 55" UHD Smart Led Tv 18.999 TL

        Toshiba 50" Ultra HD Android Tv 10.799 TL

        Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.399 TL

        Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 3.999 TL

        Reeder S19 Max 4/64 GB Cep Telefonu 2.699 TL

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL

        Goodwest Cam Ankastre Seti 3'lü 4.799 TL

        SEG Buzdolabı 8.299 TL

        3

        Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 699 TL

        Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 249 TL

        Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 899 TL

        Flavel Dijital Baskül 199 TL

        Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL

        Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.699 TL

        Goodmaster Risto Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 239 TL

        Aprilla Saç Düzleştirici 239 TL

        Aprilla Saç Kurutma Makinesi 379 TL

        Aprilla Şarjlı Epilatör 249 TL

        4

        Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 199.990 TL

        5

        TV Ünitesi 890 TL

        4 Kapak Tek Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 1.490 TL

        Bölmeli Kitaplık 490 TL

        Kapaklı Raflı Gardırop 2.190 TL

        6

        Çift Kişilik Baza ve Başlık Seti 6.290 TL

        Tek Kişilik Baza ve Başlık Seti 3.290 TL

        Dynamic Yaylı Yatak 1.390 TL

        7

        Kafa Lambası 29,90 TL

        Izgaralı Piknik Mangal 64,90 TL

        Metal Maşa 14,90 TL

        Mangal Yelpazesi 4,90 TL

        Exent Fishing Olta Seti 249 TL

        8

        Konik Termos 109 TL

        Cam Motivasyon Matarası 29,90 TL

        Borosilikat Cam Sütlük 39,90 TL

        Sürgülü Erzak Kabı 7,5 L 54,90 TL

        9

        Nehir Yemek Kaşığı / Yemek Çatalı 27,50 TL

        Emaye Kızartma Tenceresi 24 cm 249 TL

        Taç Döküm Kek Kalıbı 229 TL

        Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 249 TL

        Brita MAXTRA Yedek Filtre 2'li 169 TL

        Matara Shaker 740 cc 19,90 TL

        Pratik Basmalı Rondo 109 TL

        10

        Piranha Darbeli Matkap 449 TL

        Pirana Avuç Taşlama 449 TL

        19" Takım Çantası 129 TL

        Piranha Dekupaj Testere 449 TL

        11
        12
        13
        14
        15
        16
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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