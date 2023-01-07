Ragıp Savaş: Para için yapmıyorum

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HABERTURK.COM

Hülya Koçyiğit, TRT-2 ekranlarında yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta oyuncu Ragıp Savaş’ı konuk etti. İstanbul, Bursa, Sakarya’da sanat okulları kuran ve birçok öğrenciye eğitim imkanı sağlayan okulların kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Ragıp Savaş, gençlere dokunabilmek istediğini belirtti. "ÖLENE KADAR DEVAM" Savaş, "İstanbul'daki okul bir üniversite gibi oldu. 3 bin metrekare, 600 tane talebesi olan bir okul haline geldi. Çocuklara ve gençlere dokunabilmek istiyorum. Sanatçı olmasalar da, çoğu olmayacak belki, o yolun içinden, o aydınlık yolun içinden o ışığın içerisinden onları geçirmek, onları sanatla bir araya getirmek çok önemli. İş insanı olsalar da, bale yapsalar da müzikle ilgilenseler de onlarda başka bir ufuk yaratacak. Sonuna kadar, ölene kadar devam. Çocukları, gençleri, yetişkinleri sanatla buluşturmak, en büyük keyiflerden biri" dedi.

"BU TÜR OYUNCULAR ÇOK TERCİH EDİLİYOR" Bir oyuncunun aynı zamanda şarkı söyleyebilmesinin şart olmadığını ama olsa müthiş olacağını belirten Ragıp Savaş, "Oyuncunun şarkı söyleyebilmesi şart da değil. Bazen olmuyor ve söylenemiyor. Onu da mazur görmek lazım. Her oyuncu şarkı söyleyip, dans etmek zorunda değil. Olsa müthiş olur, bal börek olur üzerine... Bu tür oyuncular çok tercih ediliyor ve çok da işine yarıyor" ifadelerini kullandı.

"HAYAT NE GETİRİR BİLMİYORUM" Şarkı söylemeyi çok sevdiğini söyleyen oyuncu, "Özellikle konservatuarda Şan Bölümü derslerinden herkes kaçarken ben giriyordum. Çok seviyorum şarkı söylemeyi. 'Neredesin Firuze?' filminden sonra Unkapanı’ndan teklifler geldi bana. Gerçek bu... 'Gel, sana bir albüm yapalım' deyip, aradılar. 'Ağabey ne münasebet?' dedim. 'Ne var, gel söyle' dediler. Bilmiyorum, bir gün belki ileride, single çok canım çeker. Siyah-beyaz bir şey, sade bir şey olur. Hayat ne getirir onu da bilmiyorum" açıklamasında bulundu.