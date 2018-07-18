Rahim ağzı kanserinden korunmanın yolları!

Rahim ağzı kanseri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi veren Op. Dr. Ezgi Roza Gül, rahim ağzı kanserinin genital siğillere yol açtığı gibi hiçbir bulgu da vermeyebileceğini söyledi. Ayrıca sigara kullanımının da tüm kanserlerde olduğu gibi rahim ağzı kanseri için önemli bir neden olduğuna değindi