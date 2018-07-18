Halk arasında rahim ağzı kanseri olarak bilinen “serviks kanseri”, ülkemizde ve dünyada kadınlarda görülen en sık 7’nci kanser türü olarak biliniyor. Çoğu kanserde olduğu gibi rahim ağzı kanserinde de erken tanı yaşamsal önem taşıyor.
Bu nedenle, kanser oluşmadan önce lezyonları yakalamak için düzenli muayene ve smear testinin yanı sıra doktorların önerilerini dikkate almak gerekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ezgi Roza Gül, rahim ağzı kanseri ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.
HPV VE SİGARA KULLANIMI ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİ
Rahim ağzı kanserinin oluşum nedeni tam olarak bilinememekle birlikte bazı risk faktörleri kansere yakalanma olasılığını artırmaktadır. Serviks kanserinin gelişimimdeki en önemli risk faktörü HPV’dir. 200’den fazla tipi olan bu virüsün bazı tiplerinin kanser gelişiminde rol oynadığı tespit edilmiştir. HPV cinsel yolla bulaşır.
Genital siğillere yol açtığı gibi hiçbir bulgu da vermeyebilir. Ayrıca sigara kullanımı da tüm kanserlerde olduğu gibi rahim ağzı kanseri için önemli bir nedendir.
SMEAR TESTİ İLE ERKEN TEŞHİS MÜMKÜN
Rahim ağzı kanseri, düzenli muayene ve tarama programları ile kontrol altına alınabilen, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir kanser türüdür. Günümüzde bu kanserin taramasında kullanılan en yaygın yöntem PAP smear testidir.
Aktif cinsel yaşamı olan her kadın düzenli olarak yaptırması gereken smear testi ile rahim ağzında henüz kanseri dönüşmemiş ancak kanserin ön lezyonları olan anormal yapılar tespit edilerek, hasta tam olarak sağlığına kavuşturulmaktadır.
DÜZENLİ KONTROL ÇOK ÖNEMLİ
21 yaş üzerindeki aktif cinsel yaşamı başlamış tüm kadınların 3 yılda bir kez smear testi yaptırmaları gerekir. Testler menopoz sırasında da aksatılmamalıdır.
65 yaşından sonra hastanın o zamana kadar en az üç normal smear testi sonucu bulunuyorsa, doktorunun bilgisi ile smear testlerine son verilebilir. Ayrıca smear testinde şüpheli bir durum görülmüşse, test daha sık aralıklarla yapılabilir ya da ileri tetkik uygulanabilir.
RAHİM AĞZI KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN
* Doktor kontrollerini ihmal etmeyin.
* Doktor kontrolünde HPV aşılarını yaptırın.
* Sigara ve tütün ürünlerinden uzak durun.
* Bağışıklık sistemini güçlendirin.
* Cinsel yolla bulaşabilecek hastalıklara karşı tedbirli olun.
* Sağlıklı beslenin.
* Obeziteye karşı önlem alın.
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