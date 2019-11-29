Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Rahmi Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi Vodafone Park’taki makamında ziyaret etti. Çebi ile Koç, sıcak bir ortamda geçen ziyarette Beşiktaş'ın gündemine dair görüş alışverişinde bulundu. Çebi, ziyaretin sonunda Rahmi Koç’a isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.

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