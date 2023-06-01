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Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, İtalya ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkileri güçlendiren gayretlerinden ötürü devlet madalyası ile ödüllendirildi. İtalya Büyükelçiliği’nin İstanbul Beyoğlu’daki rezidansı Venedik Sarayı’nda 9 Mayıs’ta gerçekleşen törende, Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, “İtalya Yıldızı Nişanı”na layık görüldü ve şövalye unvanı aldı.

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi’nin önerileri ve İtalya Cumhurbaşkanı’nın tensipleri ile iki ülke arasındaki dostluk bağını kuvvetlendiren kişilere verilen nişan, İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi tarafından takdim edildi. Mine Sofuoğlu, düzenlenen törende yaptığı konuşmada şövalye olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Sofuoğlu, “Böylesi prestijli bir nişan ve unvana layık görüldüğüm için Rahmi M. Koç Müzeleri ve şahsım adına çok gururluyum. Sayın Büyükelçi Giorgio Marrapodi ve sayın İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca 18 yıldır müzelerinde çalışma imkânı bulduğum, kurucumuz sayın Rahmi M. Koç’a da şükranlarımı sunuyorum. İş hayatım boyunca bana kazandırdığı uluslararası ve küresel vizyon için kendisine minnettarım” dedi.

“Kültür köprüsü vazifesi görüyoruz”

Rahmi M. Koç Müzeleri’nde çalışmaya başladığından bu yana İtalya ile yakın ilişki içinde olduklarını belirten Sofuoğlu, “Uzun yıllardır iki ülkeyi birbirine bağlayan bir kültür köprüsü vazifesi görüyoruz. Bugüne kadar birlikte çalışmamızı sağlayan pek çok fırsat doğdu. Son birkaç yıldan örnek verecek olur isek; 2019 yılında İtalyan fotoğrafçı ve heykeltıraş Stefano Benazzo’nun fotoğraflarından oluşan ‘Bellek Görevi: Gemi Enkazları’ sergisine ev sahipliği yaptık. Geçen yıl İtalyan Tasarım Günleri etkinliği ile İtalyan tasarımının Türkiye’de tanıtımına katkı sunma çabası içinde olduk. Yine geçen yıl İtalyan ressam Lorenzo Mariotti’nin ‘Deniz ve Ötesi’ başlıklı kişisel sergisini ziyaretçilerimizle buluşturduk. Çok kısa bir süre önce ise ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Cephesi’nde kullandığı Fiat Zero otomobilin aynı modelinin İtalya’daki son örneği Tofaş tarafından Torino’dan getirilerek müzemize hediye edildi ve teşhir edilmeye başlandı. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin “Ufuk Avrupa” programı kapsamında desteklenen ve bu yıl çalışmalarına başladığımız CULTURATI projesinde de İtalyan partnerlerimiz Foggia Üniversitesi ve Meridaunia ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“Bu nişan benim için teşvik ve yeni bir başlangıç”

Sofuoğlu, Türkiye ile İtalya’nın dost iki ülke olduğunu ve iş birliği alanlarının her geçen gün arttığını ifade etti. Rahmi M. Koç Müzesi’nin de iki ülkeyi birbirine bağlayan köprülerden biri olduğunu vurgulayan Sofuoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bu nişan benim için aynı zamanda teşvik ve yeni bir başlangıç. Gelecekte daha birçok iş birliğimiz olacağına inanıyorum. İki ülke arasındaki bu önemli kültür köprüsünün kurulmasında emeği geçen tüm Türk ve İtalyan dostlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle, ortak hedefler için canla başla çalışan müze ekibimize bir kez daha teşekkür ediyorum. İşimiz ekibin işi, onurumuz da kolektifin yani müzemizin onurudur.”