Rahşan Düren’in 'Play Again' sergisine Venedik’te yoğun ilgi

Sanatçı Rahşan Düren’in yeni üretimlerinden oluşan “Play Again” sergisi, Venedik Bienali ile eş zamanlı olarak San Clemente Palace’ta kapılarını açtı. Venedik’in sanat takviminin en yoğun dönemine denk gelen açılış, uluslararası sanat çevrelerinden ve koleksiyonerlerden yoğun ilgi gördü. Açılış gününde sanat profesyonelleri, küratörler ve sanatseverler bir araya gelerek sergiyi ilk deneyimleyen isimler arasında yer aldı.

Rahşan Düren

San Clemente’nin zamansız ve izole atmosferinde gerçekleşen sergi, Rahşan Düren’i uluslararası sanat sahnesinde güçlü bir bağlama konumlandırıyor. Sanatçının içsel ve dışsal dünyaları arasındaki gerilimleri ele aldığı yeni seçki, deneyimi dolaşım, eserler ile izleyici arasında kurulan ilişki ve katmanlı anlatımıyla dikkat çekiyor. Bu yeni seçki, sanatçının “Verwegehenheit” kavramsal izlerini daha ileri bir noktaya taşıyor.

REKLAM

Mekânın tarihi dokusu ve mimari karakteri, serginin anlatısını destekleyen aktif bir unsur olarak öne çıkıyor. San Clemente yalnızca bir sergi alanı değil; eserlerle etkileşime giren, onları dönüştüren ve izleyici deneyimini derinleştiren bir sahneye dönüşüyor. Bu bütünsel kurgu, izleyicilere yoğun ve sürükleyici bir sanat deneyimi sunuyor.

Açılışta, sanat ve iş dünyasından Siren Ertan Kayalar, Nazan Ölçer, Sevim Uyar, Kamuran Selin Bozkurt, Narin Akçelik, Selim Uyar, Aslı Özok, Duygu Akdemirbey, Aylin Erbilgin, Prof. Vedat Şar, Aydın Esen, Serfiraz Ergun, Sinem Divanlıoğlu ve Ahu Tanrıkulu yer aldı. Açılışın ardından, 11. yüzyıldan kalma ve dünyada yalnızca dört örneği bulunan San Clemente’nin içindeki özel kilisede Aydın Esen’in piyano resitali ile program devam etti.

“Play Again” Etrafında Kurulan Anlatı

Sergi, “Play Again” fikri etrafında şekillenen kavramsal bir çerçeve sunuyor. Bu yaklaşım, oyun kavramı üzerinden yeniden denemeyi, başa dönmeyi, kaybetmeyi ve yeniden kurmayı odağına alıyor. Kontrolün bırakıldığı, sürecin kendisinin değer kazandığı bu anlatı, sezgisel üretim, akış hâli ve tekrarın dönüştürücü gücüne işaret ediyor.

REKLAM

Eserler, sergi boyunca birer anlatı parçası gibi çoğalarak mekân içinde yayılan bir hafıza oluşturuyor. Zamanla dönüşen bu yapı, büyüme, yıkım, coşku ve dayanıklılık gibi karşıtlıklar üzerinden ilerleyen dinamik bir hikâye kuruyor. İzleyici, bu akışın içinde kendi deneyimini yeniden kurma alanı buluyor.

Venedik’te Güçlü Bir İz

Toplamda 2 heykel ve 47 resimden oluşan seçki, hem sanatçının önceki üretimlerinin devamını hem de bu sergiye özel yeni işleri bir araya getiriyor. San Clemente Palace ekibinin yürüttüğü küratöryel yaklaşım, eserleri mekânla kurduğu ilişkiyi ön plana çıkaracak biçimde kurguluyor. Seçkinin kalıcı olarak San Clemente’de yer alacak olması, projeyi Venedik için uzun soluklu bir sanat yatırımı hâline getiriyor.

Venedik’te başlayan bu anlatı, 20 Mayıs’ta Tarhan Han’da gerçekleşecek açılışla İstanbul’da yeni bir bölüm kazanacak. Farklı bir mekânsal bağlamda yeniden kurgulanacak sergi, kavramsal yolculuğunu genişleterek izleyiciyle buluşmaya devam edecek.