Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray, gelecek haftaki Beşiktaş derbisi öncesi moral bulurken son vuruşlardaki performans kafaları karıştırmaya devam etti. Emre Taşdemir ve Mata'nın golleriyle bu sezon ilk kez 2 gollü bir galibiyet alan sarı-kırmızılıların şut istatistiği de soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Fatih Karagümrük kalesine 35 şut gönderen Galatasaray, sadece 2 gol bulurken sarı-kırmızılılar bitiricilik problemi yaşamaya devam ediyor. Sezona Seferovic'le giren ardından 11'de Gomis'i değerlendiren sarı-kırmızılılar, Mertens ve Icardi gibi yıldızlardan beklediği gol katkısını alamıyor. Bu sezon 2.61 gol beklentisine ulaşan sarı-kırmızılılar 11 maçta sadece 14 gol bulabildi. Maç başına 1.27 gol ile bu alanda lig 11.'si olan sarı-kırmızılılar neredeyse her maç rakip kaleyi 'dövdü'