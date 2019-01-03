Alkole yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, fiyat etiketlerine yansıdı. Birada fiyat artışları yüzde 30'u buldu. Rakı fiyatlarında ise yüzde 10'a yakın artış yaşandı. Rakı fiyatları 10 TL, bira fiyatları ise 2.25 TL zamlandı.

70'LİK RAKININ FİYATI 142.5 TL''YE ÇIKTI

70 cc'lik klasik rakının fiyatı 130 TL'den 142.5 TL'ye yükseldi. Özel serilerde fiyatlar 145 TL'den 155 TL'ye çıktı. 35'lik rakı fiyatları 56.5 ile 95 TL arasında değişiyor.

50 cc'lik kutu biranın fiyatı 7.75 TL'den 10 TL'ye çıktı. 50 cc'lik depozitolu şişe biranın fiyatı ise 7.5 TL'den 9.75 TL'ye yükseldi.

1 Ocak'tan itibaren alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarlarına yüzde 13.48 oranında zam yapılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ