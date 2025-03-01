Ramazan'a hoş geldin sofrası: Orucun ilk gününde ne pişirsem diye düşünenler için çorbasından tatlısına iftar menüsü! İlk iftarın heyecanını yaşayanlar için hem geleneksel hem de modern lezzetleri harmanlayan bir menü hazırladık. Hafif ama doyurucu bu iftar sofrası, gün boyu süren orucun ardından enerji verecek ve lezzet şöleni yaşatacak. İşte Ramazan'ın ilk gününe özel çorbasından tatlısına, herkesi mutlu edecek bir iftar menüsü!

Habertürk Giriş: 01.03.2025 - 11:13 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:13 facebook

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