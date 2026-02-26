Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem RAMAZAN AYI CUMA MESAJLARI YENİ: En güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri ile dualı, resimli Cuma mesajı

        En güzel Cuma mesajları ve sözleri: İşte Ramazan ayına özel Hayırlı Cumalar mesajları

        Ramazan ayının manevi iklimiyle birlikte Cuma gününün bereketi bir kez daha gönülleri kuşatıyor. Oruç, dua ve ibadetle geçirilen bu mübarek günlerde, Müslümanlar hem sevdikleri için hayır dileklerinde bulunuyor hem de anlamlı mesajlarla Ramazan'ın ruhunu paylaşıyor. Özellikle Ramazan'a denk gelen Cuma günlerinde "Hayırlı Cumalar" mesajları daha da anlam kazanırken, dualı ve ayetli sözler en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte Ramazan ayına özel, paylaşabileceğiniz en güzel ve anlamlı Cuma mesajları…

        Giriş: 26.02.2026 - 16:38 Güncelleme:
        1

        On bir ayın sultanı Ramazan’da idrak edilen Cuma günü, manevi atmosferin zirveye ulaştığı özel zamanlardan biri olarak öne çıkıyor. Oruç ibadetiyle arınan gönüller, Cuma namazı ve edilen dualarla huzur bulurken, sevdiklerine gönderilen mesajlar da bu mübarek ayın bereketini yansıtıyor. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında yoğun ilgi gören Ramazan’a özel Cuma sözleri, hem hatırlatma hem de gönül bağı kurma aracı oluyor. İşte Ramazan ruhunu yansıtan en anlamlı, dualı Cuma mesajları ve sözleri…

        2

        KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

        Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.

        Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

        3

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.

        4

        AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

        Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

        5

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
        Hayırlı cumalar.

        6

        YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

        Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

        7

        Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

        8

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.

