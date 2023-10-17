Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet Ramazan Bayramı tarihini açıkladı!
İslam dünyası yeni yılın yaklaşmasıyla beraber 11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayının ne zaman başlayacağına ilişkin araştırmalara da başladı. Söz konusu duruma ilişkin en çok merak edilen; ilk oruç hangi gün tutulacak ve 2024 dini günler takvimi yayınlandı mı gibi soruların cevaplarına dair tüm bilgileri bir araya getirdik!
Hicri takvime göre başlayan ve her yıl 29 gün idrak edilen Ramazan ayı için arayışlar gittikçe artıyor. Yıl sonuna doğru aramalarını sıklaştıran vatandaşlar, Ramazan ayının yanı sıra bayramın da hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. İşte, 2024 Ramazan ayı ve bayramı ile ilgili bilgiler...
2024 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu.
Buna göre; Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
Ramazan Bayramı arefe günü 9 Nisan 2024 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 9 Nisan Pazar günü son oruçlarını tutacak.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili