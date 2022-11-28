RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Diyanet 2023 dini günler takvimine göre üç aylar 23 Ocak 2023 Pazartesi gününden itibaren başlayacak. 23 Mart 2023’te ise Ramazan ayının ilk orucu tutuluyor olacak. Yani, ilk sahur vakti 22 Mart’ı, 23 Mart’a bağlayan gece yapılacak ve oruç başlamış olacak.