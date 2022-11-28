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Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor 2023? Ramazan (Şeker) Bayramı ne zaman?

Ramazan ayı için yavaş yavaş geri sayıma geçilecek. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce hesaplanarak kutlanıyor. Ocak ayı ile beraber üç aylara giriş yapılacak. İşte, 2023 Ramazan ayı başlangıcı, bitişi ve bayramı.

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  • Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor 2023? Ramazan (Şeker) Bayramı ne zaman ve Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

    Yeni seneye girilmesiyle beraber Recep, Şaban ve Ramazan olarak adlandırılan üç aylar başlayacak. Oruçlarını tutacak milyonlarca Müslüman ramazan ayının sonunda bayramı kutlayacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor ve bitiyor?
  • Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor 2023? Ramazan (Şeker) Bayramı ne zaman ve Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

    RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

    Diyanet 2023 dini günler takvimine göre üç aylar 23 Ocak 2023 Pazartesi gününden itibaren başlayacak. 23 Mart 2023’te ise Ramazan ayının ilk orucu tutuluyor olacak. Yani, ilk sahur vakti 22 Mart’ı, 23 Mart’a bağlayan gece yapılacak ve oruç başlamış olacak.
  • Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor 2023? Ramazan (Şeker) Bayramı ne zaman ve Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

    2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı, 21 Nisan Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan Pazar günü sona erecek.
  • Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor 2023? Ramazan (Şeker) Bayramı ne zaman ve Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

    DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2023

    23 Ocak 2023 Pazartesi:  Üç Ayların Başlangıcı

    26 Ocak 2023 Perşembe:  Regaib Kandili

    17 Şubat 2023 Cuma: Mirac Kandili

    06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili

    23 Mart 2023 Perşembe:  Ramazan Başlangıcı

    17 Nisan 2023 Pazartesi:  Kadir Gecesi

    20 Nisan 2023 Perşembe:  Arefe

    21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)

    22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)

    23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)

    27 Haziran 2023 Salı: Arife

    28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)

    29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)

    30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)

    01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)

    19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı 

    28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü

     26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili
  • Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor 2023? Ramazan (Şeker) Bayramı ne zaman ve Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

    2023 KANDİL GÜNLERİ LİSTESİ

    23 Ocak Pazartesi: Recep Ayı Başlangıcı

     

    26 Ocak Perşembe: 2023 Regaip Kandili

     

    17 Şubat Cuma: 2023 Miraç Kandili

    21 Şubat Salı: Şaban Ayı Başlangıcı

    6 Mart Pazartesi: Berat Kandili

    23 Mart Perşembe: Ramazan Başlangıcı

    17 Nisan Pazartesi: Kadir Gecesi

     

    26 Eylül Salı: Mevlid Kandili

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