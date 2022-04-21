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Haberler Gündem İnanç Ramazan ayı ne zaman bitiyor, bayrama kaç gün kaldı? 2022 Ramazan'ın bitmesine kaç gün var?
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Ramazan ayı ne zaman bitiyor, bayrama kaç gün kaldı? Ramazan'ın bitmesine kaç gün var?

Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala oruç tutan müslümanlar, bayrama kaç gün kaldı sorusunu sormaya başladı. "On bir ayın sultanı" olarak anılan Ramazan ayı bitmesiyle bayram vazifesi idrak edilecek.

Ramazan ayı ne zaman bitiyor, bayrama kaç gün kaldı? 2022 Ramazan'ın bitmesine kaç gün var?

İslam alemi için en önemli ibadetlerinden biri olan Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başladı. Müslümanlar tarafından bereket ve sabır ayı olarak kabul edilen on bir ayın sultanı Ramazan bitişi mayıs ayına denk geliyor. Peki Ramazan ayı ne zaman bitecek, bayrama kaç kaldı? “Ramazan'ın bitmesine kaç gün kaldı?” tüm bu soruların yanıtı haberimizde.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu sene 2 Nisan Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı, 1 Mayıs Pazar günü sona erecek. Ramazan ayının bitmesiyle başlayacak olan Ramazan Bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

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