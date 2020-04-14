Müslümanlar, İslam dininin en kutlu ayı olan ve oruç ibadetinin idrak edildiği Ramazan ayının ne zaman başlayacağını araştırıyor. 2020 Ramazan bayramı tarihleri de merak ediliyor.

İLK TERAVİH NE ZAMAN?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak Müslümanlar 23 Nisan ilk teravih namazını kılacak.

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak müminler, 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahur yapacak ve 24 Nisan günü yılın ilk orucunu açacak.

2020 RAMAZAN AYI SON GÜNÜ (AREFE GÜNÜ)

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2020 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi 24 Nisan 2020 Cuma günü olarak belirlendi.

Yani İslam alemi 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahur yapacak ve 24 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak.

Yayınlanan dini takvimde ayrıca Ramazan ayının bitiş tarihi de yer aldı. Takvime göre 23 Mayıs Cumartesi (arefe günü) akşamı, Ramazan ayı son bulacak ve ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

23 Mayıs Cumartesi günü Ramazan ayının sonuna geliyoruz. Ertesi gün yani 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü, 26 Mayıs Salı günü ise son günü olarak belirlendi.