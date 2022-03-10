Bu yıl Ramazan, Nisan ayında başlayacak. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek İslam alemi, ardından Ramazan Bayramı'nın heyecanını yaşayacak. Peki Diyanet takvimine göre Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İşte 2022 yılı Ramazan Ayı başlangıç tarihi ve tüm detaylar..