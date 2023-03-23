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Ramazan ayı tesbihatı: Ramazan ayı çekilecek tesbihleri ve zikirleri neler?

Ramazan ayı için coşkulu bekleyiş sona erdi. Üç aylar içerisinde yer alan ve İslam aleminde özel bir yeri olan on bir ayın sultanı Ramazan ayına girilmesiyle bu ayı ibadet ile geçirmek isteyen kişiler tarafından çekilecek tesbihler ve zikirler araştırılıyor. İslam dünyasında bereket ayı olarak nitelendirilen bu ayda çekilecek tesbihleri ve zikirleri haberimizde derledik. İşte dua ile geçireceğiniz Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler...

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  • Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler: Diyanet ile Ramazan ayında hangi tesbihler, zikirler çekilmeli? Ramazan ayında nasıl tesbih çekilir?

    Ramazan ayı zikirleri ve tesbihleri... Müslüman dünyasında büyük bir coşku ile beklediği Ramazan ayına girilmesiyle Ramazan ayında çekilecek tesbihleri ve zikirleri sorgulamaları başladı. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı bu yıl 23 Mart tarihinde başlayacak. Peki, Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler neler? İşte ayrıntılar...
  • Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler: Diyanet ile Ramazan ayında hangi tesbihler, zikirler çekilmeli? Ramazan ayında nasıl tesbih çekilir?

    RAMAZAN AYINDA NASIL TESBİH ÇEKİLİR?

    Ramazan ayının 1 ve 10. Günleri arasında günde 100 defa Ya Erhamerrahimin tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iman edenlerin en merhametlisi) anlamına gelir.

    Ramazan ayının 11 ve 20. Günleri arasında günde 100 defa Ya Gaffarez Zünü tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey günahları bağışlayan) anlamına gelir.

    Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iyileri koruyan) anlamına gelir.
  • Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler: Diyanet ile Ramazan ayında hangi tesbihler, zikirler çekilmeli? Ramazan ayında nasıl tesbih çekilir?

    RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELER?

    Ramazan ayının ilk 10 günü çekilecek zikirler şu şekildedir;

    Ya Erhamerrahemin tesbihi çekilir. Ya erhamerrahemin demek "Ey iman edenlerin en merhametlisi! " demektir. Bu zikiri günde 100 defa çekebilirsiniz.

    Ramazan ayının 10 ve 20 gün arası için;

    " Ya Gaffarez Zünub " teshibi çekilir. Bu zikiride 10 günden sonra günde 100 defa çekebilirsiniz. En az 100 olmak üzere daha fazla da çekebilirsiniz. Ya Gaffarez Zünub zikirinin anlamı "Ey günahları bağışlayan" dır.

    Ramazan ayının 20 ve 30 gün arası ise,

    "Ya Atikkaribab" zikrini çekebilirsiniz. Ya atikarribab "Ey iyileri koruyan anlamını taşımaktadır.
  • Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler: Diyanet ile Ramazan ayında hangi tesbihler, zikirler çekilmeli? Ramazan ayında nasıl tesbih çekilir?

    RAMAZAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER 

    Ramazan ayında her pazartesi günü gün boyunca her ibadetin ardından "La havle vela Kuvvete illa billa hüvel aliyhül azim" ( Bütün güç ve kuvvet yalnızca Allah'ın yardımıyla elde edilir.) tespihi çekilmelidir. Her pazartesi mutlaka bin defa çekilmesi gereken zikir olduğunu söylemek mümkündür.

    Her salı günü 100 defa olacak şekilde "Cezallahü anna Muhammeden sallallahü Teala Aleyhi ve sellem ma hüve ehlül" ( Allah bize Hz. Muhammed'e layık olma mükafatı versin.) salavatı çekilmedir.
  • Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler: Diyanet ile Ramazan ayında hangi tesbihler, zikirler çekilmeli? Ramazan ayında nasıl tesbih çekilir?

    Her çarşamba günü "Estağfirullahel Aziyme ve etübü leyh" (Allah'a istiğfar eder, beni affetmesini dilerim.) tövbe istiğfar tespihi çekilmelidir. Bu tespih çarşamba günleri 100 defa çekilir.

    Her perşembe günü "Sübhanallahi vebihamdihi Sübhanellahil Aziym" (Allah büyüktür ve onu hamd ile tespih ederim.) tespihi bin defa çekilmelidir.

    Her cuma günü bin defa Allah tespihi çekilerek zikredilmelidir.
  • Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler: Diyanet ile Ramazan ayında hangi tesbihler, zikirler çekilmeli? Ramazan ayında nasıl tesbih çekilir?

    Her cumartesi günü "La ilahe illallah" tevhidi çekilmelidir. Bu tespih bin defa yapılmalıdır.

    Her pazar günü ise "Ya Hayyu Ya Kayyum" tespihi ile Allah'ın isimleri zikredilmelidir.
  • Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler: Diyanet ile Ramazan ayında hangi tesbihler, zikirler çekilmeli? Ramazan ayında nasıl tesbih çekilir?

    Bu tespihler günlük olarak belirlenmiş olan tespih listesidir. Ancak bunların dışında ihmal edilmemesi gereken tespihler mevcuttur. Örneğin "la ilahe İllallah" tespihi her gün mutlaka ibadetlerin ardından olmak suretiyle günde yüz defa çekilmelidir. Ayrıca Allahummerham ummete Muhammed (Allah'ım ümmeti Muhammede merhamet eyle) tespihi çekilerek tüm ümmet için af dilenmelidir.
  • Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler: Diyanet ile Ramazan ayında hangi tesbihler, zikirler çekilmeli? Ramazan ayında nasıl tesbih çekilir?

    Günde 33 defa habinallahu venilmel vekil, 33 defa la ilahe illallah ve 33 defa şehadet tespihi çekilmelidir.

    Günde 11 kere Allahumme inneke afuvvun, tuhibbul afve, fa' fu anna (Allah'ım affedicisin, affı seversin, bizleri de affeyle) tesbihi çekilir.
  • Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler: Diyanet ile Ramazan ayında hangi tesbihler, zikirler çekilmeli? Ramazan ayında nasıl tesbih çekilir?

    Günde 11 kere Rabbigfir verham ve ente hayrur rahimin tespihi çekilmektedir. 11 defa Allahummesrah sudurena ilel imani vel islam, 11 defa da Allahumme einni ala zikrike ve şukrike ve husnu ibadetik çekilerek gece ibadeti tamamlanmalıdır.

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