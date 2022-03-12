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Ramazan başlangıcı 2022: Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ne zaman başlıyor? Başı rahmet ortası mağfiret ve sonu günahlardan kurtuluş olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan-ı Şerif'in manevi atmosferine adım adım yaklaşırken vatandaşlar "İlk oruç ne zaman? 2022 Ramazan ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aradı. İşte, Ramazan başlangıç tarihi...

  • 01
    Ramazan başlangıcı 2022: Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

    11 ayın sultanı olan Mübarek Ramazan ayının manevi atmosferine sayılı günler kaldı. Tüm İslam alemi tarafından heyecan ile beklenen Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte binlerce Müslüman, oruç ibadetini yerine getirmek için sabırsızlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimi ile 2022 Ramazan başlangıcı tarihi netlik kazandı.
  • 02
    Ramazan başlangıcı 2022: Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

    2022 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Diyanet'in dini günler takvimine göre, 2022 Ramazan ayı 02 Nisan tarihinde başlayacak. 
  • 03
    Ramazan başlangıcı 2022: Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

    İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

    2022 Ramazan ayının ilk sahuruna 01 Nisan'ı 02 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak ve aynı ilk iftar da 2 Nisan akşamı yapılacak.

     
  • 04
    Ramazan başlangıcı 2022: Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

    KADİR GECESİ NE ZAMAN?

    Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi 27 Nisan tarihinde idrak edilecek.
  • 05
    Ramazan başlangıcı 2022: Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı arefesi 01 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 04 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

    Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

    2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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